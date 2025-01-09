恒隆地產採用低碳排放鋼　致力推動地產業界達至2050碳中和

全球在2050碳中和的共同願景之下，致力發展和應用綠色科技。在建築行業，鋼材是必要元素，而近年「低碳排放鋼（low carbon emissions steel）」則慢慢成為行業邁向碳中和的重要推手。去年恒隆地產首次於內地商業地產項目「上海恒隆廣場三期擴建項目」，近乎全面採用低碳排放鋼，恒隆地產副董事（可持續發展）John Haffner坦言，這項綠色建築材料減碳成效顯著，在可預見的未來將成為業界的主流。



從煉鋼過程進行減碳

傳統鋼材生產依賴轉爐工藝，由於這種煉鋼方式是以焦炭為能源，因此生產過程排放大量二氧化碳，令鋼鐵行業成為全球主要的碳排放來源之一。因此，當環保成為各行各業的主要發展方向時，業界亦開始針對這種造成污染的生產方式研發解決方案，低碳排放鋼因此而生，其原理便是通過改進生產技術，或者使用替代能源來減少碳排放。

在剛結束的2024年，恒隆地產在上海恒隆廣場三期擴建項目的地上結構鋼板（將加工成為鋼樑和鋼柱）及鋼筋，接近100%採用低碳排放鋼，是中國內地首個在建築結構中，近乎全面採用低碳排放鋼的商業地產項目。相較於傳統鋼材，低碳排放鋼能使此項目的鋼材總隱含碳排放量降低35%。儘管成效顯著，但John坦言過程並不簡單：「最大的挑戰在於製造低碳排放鋼，因為我們要先與不同供應商了解這種鋼材的市場情況，再深入地了解他們各自生產低碳排放鋼的成本、生產週期以及產品的減排量。」

John透露在上海恒隆廣場三期擴建項目中，其建築結構近乎100%採用低碳排放鋼，比傳統鋼材降低35%的鋼材總隱含碳排放量。

恒隆地產矢志推動業界應用低碳排放鋼

恒隆地產早於2022年12月便成為中國內地及香港首家獲得科學碳目標倡議（Science Based Targets initiative，簡稱SBTi）批核的房地產發展商，在2023年12月更成為中國內地及香港首家加入氣候組織旗下SteelZero倡議的房地產公司，John表示：「恒隆地產承諾在2030年之前，低碳鋼的採購量將達到總鋼鐵採購量的50%，並在2050年前實現採購100%淨零碳鋼的目標。」去年12月，恒隆地產更與多間地產相關企業簽署由中國鋼鐵工業協會（CISA）、城市土地學會（ULI）以及世界鋼鐵協會（WSA）發起的《關於中國房地產低碳排放鋼的合作聲明》，為地球的未來再許下一個承諾。

作為應用綠色科技的房地產先鋒，John透露恒隆地產在建築方面將逐漸加大採用低碳排放鋼的數字：「由於每一個建築項目都有不同，所以我們將會在可行的情況下，尋找鋼材供應商報價，了解這個項目起用低碳排放鋼的成本和減碳數字，繼而希望達到2050實現淨零碳排放這個終極目標。」至於就整個行業使用低碳排放鋼的前景而言，他則樂觀道：「在煉鋼方面進行減碳的確需要一定時間，但只要相關持份者團結一致，我相信將有效增加低碳排放鋼的供應。特別中央政府亦在制定相關的政策，我相信在未來五至十年內，將會有不俗的成果！」

John對於地產業界應用低碳排放鋼的前景感到樂觀。

（資料及相片由客戶提供）