物業資訊商「科一」告對手「成功發展」偷數據 高院頒銀行帳戶令

物業資訊商「科一有限公司」去年入禀高院，控告「成功發展資訊科技有限公司」（第一被告）、世華物業有限公司（第二被告）、張敏嬈(第三被告)、蔡俊雄(第四被告)等八名被告，以非法手段盗取原告科一擁有的物業資訊數據，放進一套名為APS101的系統內作販賣用途，被告於去年4月至5月期間先後兩度遭高院頒強制令及臨時禁制令。高院上周五(1月3日) 第三度頒強制令，該令為銀行帳戶強制令(Accounting Order)。

（科一網站截圖）

該銀行帳戶強制令，即強制第一被告凡以APS101資料庫/服務系統收到的任何費用，必須與第一被告其它資產分開的銀行「獨立帳戶」存放，未經高院進一步命令或未經原告科一的書面同意，不得以任何方式處置、或以其他方式處理或減少 「獨立帳戶」的價值。命令生效後 14 天內，第一被告要將獨立帳戶的帳號告知科一。此後每月需要向科一提供獨立帳戶的月結單。命令亦指出被告需支付該銀行帳戶強制令衍生的訟費。

去年4月，原告首份入稟狀指出，第一被告同屬物業資訊供應商，是競爭對手。原告發現，多家未獲原告授權，採用第一被告提供的APS101系統的地產代理公司，所擁有的物業數據，乃是屬於由原告分別提供予世華物業、亞洲地產（城市花園分行）及世紀21集團（杏花村分行） 的物業數據。案情指出，原告事先在提供予以上客人的數據內，加入了53個各類型不同的「特別記號」，而有關「特別記號」，竟都出現在未獲授權的地產代理公司，由第一被告提供的APS101系統內的數據。

（資料圖片）

入稟狀透露，第一、第二、第三及第四被告於2021年初合作，由成功發展公司秘書張敏嬈安排，涉嫌違反商業法例，以已結業多年的世華物業作訂閱方，由蔡俊雄簽署書面合約，再由成功發展開出支票存入到科一的銀行帳戶，藉此取得科一新界區物業數據，至於港島及九龍區物業數據，則未經亞洲地產及世紀21集團授權而非法發放给其他地產代理使用，藉以牟利。

案件編號： HCIP19/2024