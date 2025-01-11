人道年獎9人獲獎　首位視障心理治療師創「點字曲奇」喚大眾關注

香港紅十字會今日（11日）頒發「香港人道年獎」，選出7位香港人道年獎及2位香港人道新力量的得獎者，包括資深急症室護士陳志強、醫生梁子杏、香港乳癌基金會創辦人張淑儀等、全港首位視障心理治療師及臨床輔導心理學家黃明慧等。香港紅十字會主席劉楚釗表示，盼透過他們的故事，為身處黑暗的人帶來光明及正能量。



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紅十字會：盼為身處黑暗的人帶來光明

「香港人道年獎」是本港首個倡導人道精神的獎項，表揚得獎者救助弱勢的行動，本年度以「暗處有光 · 全賴有你」為主題。香港紅十字會主席劉楚釗表示，9位得獎者協助成千上萬有需要的人士，以生命影響生命，期望透過他們的故事，讓社會各界對人道工作有更深刻的體會，並加入人道服務行列，為身處黑暗的人帶來光明及正能量。

得獎醫生關注兒童精神健康

香港人道年獎2024得獎者梁子杏，她就讀醫學院時開始人道工作，包括到海外提供醫療服務及培訓，及後於2015年創辦健康教育慈善團體Be Priceless，為兒童、照顧者及教育工作者提供課程，她表示：「我要一定要了解為何小朋友有那麼多精神問題，是否有家庭暴力？會否是社區不安全？或者成年人聽到小朋友不安全都好像裝作聽不到？是否一個好時機我們要改變下一代或者再下一代他們健康的基礎？」

香港紅十字會今日（11日）頒發「香港人道年獎」，選出7位香港人道年獎及2位香港人道新力量的得獎者。（香港紅十字會提供）

視障心理治療師創點字曲奇 醫生盼為乳癌患者提供情緒輔導

另一得獎者黃明慧，則是香港首位視障心理治療師及臨床輔導心理學家，於2015年創立「點字曲奇」，將點字放在曲奇上，讓大眾更了解視障人士。她同時與團隊創辦「醫藝同行」，結合中西醫、心理治療及藝術元素，到偏遠地區進行義診及探訪。

得獎者張淑儀是香港乳癌基金會創辦人之一，為患者提供情緒輔導及專業諮詢等服務，同時支援康復者重回職場及家庭，鼓勵她們保持樂觀心境及健康生活。基金會亦透過乳健中心提供乳癌檢查服務，成立「香港乳癌資料庫」，以具體數據推動乳癌政策發展。

香港紅十字會今日（11日）頒發「香港人道年獎」，選出7位香港人道年獎及2位香港人道新力量的得獎者。（香港紅十字會提供）

香港人道年獎2024得獎者：

．資深急症室護士陳志強

．醫生梁子杏

．香港首位視障心理治療師及臨床輔導心理學家黃明慧

．香港乳癌基金會創辦人張淑儀

．退休護士霍熾成

．深切治療部護士麥寶晶

．護士及助產士李芷殷



香港人道新力量2024得獎者：

．大學講師彭梽樃

．免疫及過敏病科醫生李曦

