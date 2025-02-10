渣打請客戶飛英國利物浦 VIP包廂直擊雙紅對決 尊享英倫魅力之旅

早前的英超焦點大戰「雙紅對決」，雙方都踢出拼勁，利物浦與曼聯激戰全場最終 2 : 2 握手言和, 利物浦於榜首繼續領先。如此精彩絕倫的賽事，一眾渣打大灣區優先私人理財客戶親身飛到英國利物浦安菲爾德球場欣賞，安坐渣打銀行的專屬 VIP 貴賓包廂，享受極致超凡的觀賽體驗！此次1月3日至6日的「四天三晚夢幻利物浦足球之旅」由渣打銀行特別為客戶精心訂造，除了足球以外，客戶更在當地進行一場文化與美食的深度體驗，相信不少人都會好奇，在渣打銀行的專屬 VIP 貴賓包廂觀賞英超賽事究竟當中有什麼非一般的享受，以下立即為你解構！



獨家視角 利物浦非凡足球盛宴

想像一下，踏上英超的朝聖之旅，竟不是坐在普通的觀眾席，而是進入渣打銀行專屬的VIP貴賓包廂！這次VIP的體驗，渣打優先私人理財客戶可以避開擁擠的人潮，使用獨家通道，私密便捷地進入這個尊貴的觀賽空間。頂級視野讓賽場上的每一次傳球、每一腳射門都清晰可見，熱烈的賽場氛圍彷彿近在咫尺。不止如此，包廂內還提供匠心打造的美味佳餚，讓客戶在為球隊吶喊助威之餘，味蕾也能享受一場盛宴。

利物浦 CEO Billy Hogan 與傳奇球星 Patrik Berger 驚喜現身渣打專屬包廂，與渣打管理層及客戶親切互動交流。

在這裡，客戶擁有超越普通球迷體驗的獨特觀賽優勢與驚喜互動, 其中獨家的私人通道，讓客戶可以面對面迎接球員入場, 這種近距離接觸的機會讓客戶們興奮不已。在觀賽過程中，利物浦 CEO Billy Hogan 與傳奇球星 Patrik Berger 更驚喜現身渣打專屬包廂，與渣打管理層及客戶親切互動交流。賽事結束後，還有額外的驚喜等待著客戶：利物浦傳奇球星 John Aldridge 親臨賽後專屬派對，分享職業生涯中的精彩時刻，讓客戶們深入了解球會發展、球員生涯背後的故事，更加熱愛這項運動。

客戶在渣打專屬包廂外，以頂級視野鳥瞰賽事，激情賽事盡收眼底。

當日不少第一次享受如此尊貴體驗的客戶都表示，這個安排遠遠超出了他們的預期，是一次畢生難忘的非凡體驗。客戶感激地分享道：「我家孩子是個超級球迷，之前也在其他地方看過球賽，但渣打銀行這次的安排，簡直千金難買！利物浦大戰曼聯球票一票難求，渣打卻為我們好好安排。我們坐在渣打專屬包廂，超近距離感受球星們在場上的精彩互動，震撼難言。渣打精心安排了驚喜環節，孩子能和球星見面，還能參與迎接球隊進場，這種體驗是錢都買不來。活動結束後，孩子迫不及待地問我：『下次什麼時候再有類似的活動？』渣打銀行在活動安排用心，無微不至，每個細節都考慮得十分周到，實在令人讚歎！」

今次旅程同行的渣打香港董事總經理暨香港區財富管理及零售銀行業務主管文偉成亦表示：「渣打致力於在國際銀行、跨境服務中為客戶提供尊享貼心的獨家服務和精彩活動。 而且渣打贊助了利物浦球會15年，今次特別安排了渣打VIP包廂，帶十幾名客戶一同親臨現場欣賞球賽。 我們始終將客戶體驗作為首要考量，突破傳統銀行服務的邊界，為大家帶來更多獨特的體驗活動，完美契合客戶的精緻生活品味。」

超越足球 全方位感受英倫魅力

而且今次的旅程精彩遠不止於球場上的激情澎湃。除了觀賽之外，渣打銀行更為客戶精心安排了一系列深度文化體驗和極致的美食享受，讓這次旅程更加豐富多彩。 深入探索利物浦的歷史與文化，客戶踏上了安菲爾德球場的草坪，在專業講解員的帶領下，了解這座傳奇球場的輝煌歷史，並在利物浦足球俱樂部博物館中，透過互動展覽，重溫了那些令人難忘的經典瞬間。 此外，利物浦城市觀光之旅帶領客戶乘坐全景巴士，飽覽了世界遺產濱水區、皇家阿爾伯碼頭以及兩座宏偉的大教堂，感受了這座城市深厚的歷史底蘊和現代活力。 當然，披頭士樂隊的粉絲們也絕不會失望，行程中還包括參觀披頭士博物館，追溯這支傳奇樂隊的音樂足跡，沉浸在他們改變世界的音樂旅程中。從球場到城市，從歷史到文化，從住宿到美食，「四天三晚夢幻利物浦足球之旅」為渣打的優先私人理財客戶帶來了一場全方位的尊貴體驗。

渣打銀行特別安排客戶乘坐全景巴士遊覽城市，沿途飽覽利物浦不同風光。

為了讓客戶擁有舒適愜意的休憩時光，渣打銀行特別安排客戶入住位於利物浦文化藝術中心地帶由19世紀倉庫改造而成的精品酒店，完美融合了現代設計與歷史風貌，為客戶提供了溫馨舒適的休憩環境。 此外，渣打銀行更為客戶精選了當地知名餐廳，讓他們體驗舌尖上的英倫盛宴。無論是在以國際風味和本地優質食材聞名的Vetch餐廳，還是在充滿異域風情的Seaforth餐廳，客戶的味蕾都能在英倫的多元魅力中盡情綻放。客戶說道：「這次旅程真的太豐富了！除了精彩的球賽，還能深入了解利物浦的歷史文化，品嚐各種美食，每餐皆安排於當地有名且富有故事的餐廳，主題特色風味各異，住得也非常舒適。渣打銀行的安排細緻入微，團隊很有心思，讓我感受到了滿滿的誠意。」

在用餐上，渣打銀行亦為客戶挑選了風格不同的餐廳，呈現別具一格的用餐體驗。

渣打灣悅會會員獨享維港煙花盛宴

除了是次旅程，渣打銀行還為大灣區客戶提供專屬福利。在渣打中國大灣區以及渣打香港的任何分行分別開立「優先理財」/「優先私人理財」帳戶的客戶即可加入渣打灣悅會成為會員。渣打灣悅會會員更可享受VIP模式去欣賞國慶維港的煙花表演，會員可以到香港利園財富管理中心 及K11 Atelier財富管理中心的最佳觀賞位置，享受各式酒水精緻餐點，為大家帶來獨一無二的尊貴煙花觀賞體驗。

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（內容及相片由客戶提供）