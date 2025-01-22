中銀香港攜手哈佛大學香港校友會教育基金　共同發掘青年潛力

中銀香港向來致力回饋社會，更視青年發展為己任，多年來透過舉辦不同類型的活動，支援青年人全方位成長。最近，中銀香港與哈佛大學香港校友會教育基金正式展開合作，並以「哈佛大學香港校友會教育基金X中銀香港 哈佛圖書獎獎學金2025」作合作起點，為缺乏資源的青年人提供支援，期望為香港的下一代提供更優質的教育資源。



中銀香港全額資助「哈佛圖書獎獎學金」得主赴哈佛體驗

青年人是香港發展的根基，而中銀香港紮根本地多年，除了為客戶提供優質服務外，亦致力為青年成長出一分力。最近，中銀香港首度與哈佛大學香港校友會教育基金展開合作，透過贊助「哈佛大學香港校友會教育基金X中銀香港哈佛圖書獎獎學金2025」、提供實習機會及舉辦一系列活動，共同為香港的青年人提供更廣闊的發展平台，雙方於日前舉行合作啟動禮和專題論壇，獲立法會議員（教育界）朱國強、哈佛大學香港校友會教育基金行政總監李智滔及投資者及理財教育委員會創新及夥伴合作總監黃樂心、中銀香港人力資源部副總經理鄭碧玲以及一眾學校代表到場支持。

「中銀香港x哈佛大學香港校友會教育基金合作啟動禮」舉行了專題論壇，立法會議員（教育界）朱國強（左二）、哈佛大學香港校友會教育基金行政總監李智滔（中）、投資者及理財教育委員會創新及夥伴合作總監黃樂心（右二）及中銀香港人力資源部副總經理鄭碧玲（左一）擔任講者，一起探討年輕人未來的發展。

其中，中銀香港個金產品總經理周國昌致辭時，表示希望透過今次合作，為香港的下一代提供更優質的教育資源：「中銀香港尤其重視青年人發展，透過支持不同類型的教育及就業項目，讓青年人獲得多元化的成長發展體驗。」至於哈佛大學香港校友會教育基金行政總監李智滔亦展望道：「這次合作讓我們與擁有共同理念的中銀香港攜手，為香港的年輕人創造更多機會，拓展知識視野，同時支援下一代發展。」

「哈佛圖書獎」由哈佛校友於 1910 年創立，旨在吸引有才華的年輕學生了解哈佛，並由哈佛大學香港校友會在2004年引入香港，志在表彰卓越學術成就和高尚品格的模範學生。每間中學可提名三位合資格的優異學生成為該校的「哈佛圖書獎」得主，得獎者可按照自己的能力，選擇參與以撰寫文章為考核條件的「文章獎」，或者由中銀香港贊助的「哈佛圖書獎獎學金」。若於前者勝出，其文章將獲刊登於「哈佛圖書獎」網頁，至於後者的優勝者則能獲得中銀香港的全額資助，前往哈佛大學參與為期七週的暑期課程。今屆「哈佛圖書獎」現已接受報名，詳情請瀏覽：www.harvardbookprizehk.org。

今屆哈佛圖書獎現已接受學校提名，每間中學可提名三位合資格的優異學生成為該校的「哈佛圖書獎」得主，得獎者選擇競逐「獎學金」或「文章獎」。

中銀香港支持青年人全方位發展

中銀香港一向重視家庭客戶培育下一代的需要，並透過創新的推廣活動，將理財融入青年人的生活圈，及早培養其理財觀念，引領年輕人踏出理財第一步，助他們建立良好的財務基礎，打下更堅實的基礎，協助他們實現理財目標。透過持續舉辦連串FamilyMAX親子理財活動及透過「理財TrendyToo」推廣輕理財教育，讓年輕新一代不僅能拓展知識視野，更能與哈佛學人深度交流，更全面的規劃未來發展。

中銀香港持續舉辦連串FamilyMAX親子理財活動及透過「理財TrendyToo」推廣輕理財教育。

同時，中銀香港亦全面支持青年人發展，致力提供平台和階梯予青年發揮潛能，有利青年成就人生夢想。除了為「哈佛圖書獎」得主提供實習機會和學長配對，亦積極支持青年人體藝發展，支持及舉辦多個兒童及青少年訓練計劃，推動年青人的身心健康及建立積極人生觀；同時提供見習管理人員計劃、大灣區培訓生計劃、企業內地與海外暑期實習計劃等，支援年輕人就業及未來發展。

（資料及相片由客戶提供）