陳凱琳迎蛇年｜演繹周大福「傳承系列」旺足一年

蛇年將至，相信不少朋友都準備同親戚好友大戰四方城，麻雀枱上無父子，鬥「牌品」更要鬥「行頭」！原來陳凱琳(Grace)都有備而來，頻頻換上不同的紅色靚衫，戴上周大福全新「傳承系列」金飾，華麗轉身的她立即行運食糊，更不忘同大家拜個金光閃閃的早年，祝大家新春行好運！



周大福「傳承系列」閃耀亮相 迎接豐足美滿新一年

農曆新年少不了傳統的祝福字句！周大福全新的「傳承系列」設計蛇年首飾，以蛇年生肖及其他寓意吉祥的圖案為設計靈感，配合精湛的黃金工藝，創造出一系列糅合傳統文化與時尚元素的珠寶作品。豐盛有餘是不少人對新年的盼望，經典傳承系列 ──「魚裕豐饒」足金項錬以魚為設計靈感。魚一向被視作豐盛富足、財富餘裕、無盡祝福的象徵，吊墜採用鑄金、花絲及鋪金的傳統工藝製成，可擺動的尾部為金飾添上生動玩味，塑造出魚兒逆流而上的姿態，祝願功成名就！系列更有造型戒指、耳環及手鍊，帶出對未來充滿無限的祝福，迎接美好新一年。

經典傳承系列 ──「魚裕豐饒」足金項錬

價錢︰HK$62,800

周大福 X 當代藝術家韓美林 優雅演繹金蛇之美

此外，周大福攜手知名當代中國藝術家韓美林，將藝術作品化為足金飾品，為新年添上藝術氣息。周大福韓美林·傳承系列 ──「蛇序呈祥」吊墜利用古代黃金工藝打造而成，其創作靈感源自韓美林的畫作，吊墜前面是盤纏的蛇，後方則是由韓美林親題，代表福氣滿滿的「福」字，而吊墜形狀宛如翡翠圓碟，地位與和諧的象徵，向長輩送上「蛇序呈祥」吊墜，定能得其歡心。另一款「金蛇獻富」手鐲，同樣受韓美林畫作啟發，型格俐落的線條，加上蛇頭、蛇尾相互纏繞，寓意財富、智慧、勇氣無盡無窮，年輕一代的朋友亦能輕鬆駕馭。系列另有手鐲及戒指，兼具時尚活力，日常穿搭都易於配襯。

周大福韓美林·傳承系列 ──「蛇序呈祥」吊墜 價錢︰HK$25,262

傳承系列 ──「金蛇獻富」手鐲 價錢︰HK$17,172

金蛇獻瑞 滿載喜慶祝福迎新歲

踏入乙巳蛇年，靈蛇擔正主角，蛇象徵靈敏與智慧，寓意新一年蛇來運轉、機遇處處。周大福特意打造蛇年生肖系列足金首飾，「蛇運連連」項鍊及戒指以靈蛇修長的線條為靈感，並將鱗片圖案注入設計，有環環相扣，喜氣連連之意。

（左）「蛇運連連」戒指 價錢︰HK $3,100、（右）「蛇運連連」項鍊 價錢︰HK $6,200

周大福亦為蛇年寶寶及初生寶寶預備了最真誠親切的祝福，長輩為初生寶寶送上蘊含「平安如意」、「如意安康」、「健康平安」等吉祥字句、搭配福星、元寶等祥瑞圖案的手鐲和鎖包，萬千寵愛在一身，祝福寶寶茁壯成長，締造美好前程。

（左）「平安如意」手鐲 價錢︰HK$5,573 起、（中）「如意安康」手鐲 價錢︰HK $6,943起、（右）「健康平安」鎖包 價錢︰HK $6,238起

由即日起，於香港周大福分店購買指定足金類產品，即可享95折優惠*；新會員更可獲2500分會員積分*。

*詳情請向店員查詢，優惠受細則及條款約束。

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（資料及相片由客戶提供）