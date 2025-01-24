亞洲家庭高峰會2024｜700與會者探討家庭挑戰　共商未來政策方向

穩定的家庭結構能促進社區的和諧，更扮演關鍵的教育角色，聯合國亦認為家庭幸福與城市可持續發展有著密不可分的關係。為響應聯合國宣布的2024國際家庭年30週年，亞洲區家庭研究聯盟於12月27日至29日假香港大學舉辦亞洲家庭高峰會，探討城市化及移民、人口變化、氣候變化，以及資訊科技發展四大領域對現代家庭的挑戰，並為此共謀對策。



亞洲家庭高峰會（AFS）是亞洲區家庭研究聯盟（CIFA）為響應聯合國宣布的國際家庭年30週年（IYF+30）而舉辦的一系列活動之一。此高峰會以及其他一系列「賽馬會家庭服務專業發展項目」，由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會智家樂計劃」支持舉行。高峰會期間，各國專家發表了80篇論文，超過700位來自亞洲的參與者透過實證檢視現有的政策和服務，尋找制訂未來家庭政策的方向。

集結創新方式 應對人口及跨世代挑戰

高峰會包括主題演講、座談演講和分題研討會，由公營、私營、學術、專業、非政府組織和民間社會的講者圍繞城市化及移民、人口變化、氣候變化，以及資訊科技發展四大主題展開討論。

雖說家家有本難念的經，在全球化影響下不少家庭都面對相似的問題。聯合國經濟和社會事務部副秘書長李軍華在錄影致辭時亦提到「我們必須關注移民對家庭的深遠影響，促進家庭團聚和社會融入的移民政策對於社會凝聚力是不可或缺的。」，並鼓勵各地以創新方式「加強世代之間的關係和理解」，以應對人口結構變化和社會老齡化，為不同世代創造希望。

行政長官李家超在錄影致辭時表示，「家庭正面對來自社會、經濟、環境及科技變遷帶來的各種挑戰。」他認同是次高峰會主題「構建幸福家庭：實現可持續發展 – 伙伴．協作．行動」具有時代意義，回應了不少家庭面臨的關鍵問題，感謝與會者為促進家庭健康發展所作出的貢獻。他又指出政府正與家庭議會合作，在社區開展多元的家庭教育項目，還有社署推出的「社區親子中心」試驗計劃，推動家長與子女之間的互動及正向育兒技巧，政府將持續促進家庭與社區和諧。

聯繫本地社福界 提升業界專業水平

今屆高峰會主題包括「伙伴」和「協作」，活動獲得不少本地社福機構支持，香港社福界心連心大行動也是合辦機構之一。現為香港大學社會工作及社會行政學系客席教授，副主席譚贛蘭指高峰會集中關注多個重要議題，是社福界和非政府組織重要的交流平台。心連心一直在不同層面支援社福界，包括多方面的培訓工作，譚認為業界除了面對財政困難，社工還要應付專業能否追上時代的考驗，「人口變化、城市化這些問題每天都在轉變」，社福界也要持續專業發展（Continuous Professional Development，CPD），而且不止是了解本地變化，還要同時認識內地、澳門，以至新加坡等不同地區的做法才能保持專業。訪問中譚多次提到「與時並進」，她自言急不及待參加香港大學地理系名譽教授何建宗教授以「亞洲家庭環境的永續發展」為題的演講，了解氣候變化帶給家庭的挑戰。

社工專業出身的心連心副主席譚贛蘭，認為社工需要不斷與時並進，才能應對日新月異的社會及家庭問題。

除了社福界心連心大行動，與CIFA合作多年的香港社會服務聯會也是這次活動合辦機構之一。社聯行政總裁蔡海偉說，香港社會發展很快，但家庭凝聚力並未能同步改善，尤其在高齡化社會中，特別看到數碼隔閡的隱憂和各種照顧需要，鼓勵大家多關心家人。 社聯近年致力倡議社會加強支援照顧者，並推廣樂齡科技及照護食，希望能夠紓緩照顧者的壓力。現時全港已有近80間連鎖餐廳及食肆提供照護食及軟餐，「我們十分鼓勵同枱食飯」，蔡海偉指有朋友到中式食店與九十多歲的爸爸吃生日飯，軟餐讓長者和家人可以吃到同一樣的菜式，不用獨自吃「糊仔」，爸爸胃口立刻變得超好，長遠也有利長者營養和精神健康。

社聯行政總裁蔡海偉，正與地區非政府組織合作，協助少數族裔家庭融入社區，提供正向管教的培訓服務，讓大家同一樣擁有幸福家庭。

（資料及相片由客戶提供）