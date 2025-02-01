《法律是咁的2》初五首播！輕鬆學法律 發揮生活智慧

農曆新年不想再被追問幾時結婚生仔、有無升職加薪這些貼身問題﹖不妨同親朋戚友轉個話題，換個方式過年，一起學習同每一個人都息息相關的實用法律知識！由香港律師會與香港電台攜手製作的普及法律教育節目《法律是咁的2》，將於2月2日年初五首播，總共16集的節目，每逢星期日，以輕鬆手法，解答法律疑問，分享法律貼士和趣事，內容包括準備買樓置業的朋友最關心的物業法、律師、大律師和法官的工作、刑事法的常見謬誤、人工智能生成作品的版權問題、社會熱議的運動法律等等。節目將帶大家深入淺出了解日常生活中的法律小知識，以智慧迎接新一年的來臨！



從電台搬上電視及網上平台 觀眾層面更普及

《法律是咁的2》延續了2023年推出的首輯《法律是咁的》的成功經驗。第一輯《法律是咁的》共14集，以電台節目的形式邀請資深法律界人士講解法律知識，獲得廣泛好評。助理廣播處長(電台及節目策劃)李慶華表示︰「首輯得到業界及市民大眾的支持，事隔兩年，我們累積了上一次的經驗，是時候推出第二輯加強版，讓遠至外地的觀眾朋友都可以一齊增強法律知識。」因此，香港律師會與香港電台聯手推出第二輯，將節目升級，播放平台從電台延伸至電視及網上平台，讓更多市民有機會收看。

重量級嘉賓及主持 處境廣播劇形式演繹貼地主題

第二輯節目共16集，涵蓋主題包括物業法、婚姻家事法、遺囑與繼承、刑事法、知識產權、運動法律等，讓觀眾了解法律，掌握實用的法律小貼士，並揭開神秘面紗，了解法律行業的真實面貌。節目由香港律師會會長湯文龍律師與香港電台監製袁梓珮分別擔任嘉賓主持和主持，並邀請多位法律界及其他相關界別的重量級嘉賓參與。除了律師，還有退休法官、亞運金牌運動員、前政府官員、學生等等現身說法，內容相當多元化。《法律是咁的2》亦加入富趣味的處境廣播劇，將法律議題融入真實生活場景，令看似嚴肅的法律議題更易「入口」，讓觀眾在笑聲中學習法律，明白法律其實存在於生活的每一個角落。李慶華分享︰「新一輯電台節目比電視多了一個名為『法識茶餐廳』的環節，透過處境劇中的人物對話、生鬼對白，將一些法律個案輕鬆呈現。」湯文龍更透露，背後的創作靈感源於當年不少律師、師爺都喜歡聚集在茶餐廳中討論案件，「法識茶餐廳」因而得名。

作為香港律師會的會長，湯文龍律師長期關注普及法律教育的工作。在《法律是咁的2》節目中，他除了擔任節目的嘉賓主持，亦參與了節目的製作過程。他分享事前的準備工作：「我們要物色不同律師擔任節目嘉賓，與製作單位開會討論議題，每個議題都要做好資料搜集。由於每集只有20至30分鐘，議題一定要夠貼地，以深入淺出的形式表達。例如「平安三寶」，即遺囑、持久授權書及預設醫療指示，這些都與市民大眾息息相關，但他們又未必有相對的認知。」

李慶華笑說︰「大家覺得法律又高深又昂貴，今次透過免費的電台及電視節目，以顯淺的方式讓大眾容易吸收法律知識，非常值得收看。」他認為普遍市民對法律都有基礎概念，節目最重要的目的是提升觀眾對法律的注意力和警覺性，例如他們收看節目後對「平安三寶」有初步認知，發現原來跟自己和家人有關，便可以在網上尋找更多資料，甚至尋求律師的協助。

除了大家耳熟能詳的前律政司司長梁愛詩女士、多位香港律師會前會長等重量級人馬外，嘉賓當中不乏年輕律師，湯文龍解釋背後原因：「律師會有1萬3千多名會員，其中半數是年輕律師，他們的處事手法、所背負的壓力，都與資深律師所面對的情況截然不同，我希望通過節目，讓不同世代的律師互相認識、互相交流，這亦是一種法律界的承傳。」

談及節目焦點，湯文龍認為「婚姻法」、「物業法」都是大眾必看；李慶華則推介「反洗錢」那一集是近期的熱門話題，應該相當精彩。

《法律是咁的2》還涵蓋近期熱議的運動法律。隨著香港和內地運動員在巴黎奧運創下佳績，體育界的發展吸引了廣泛關注，運動法律和相關政策也成為焦點之一。節目將邀請運動法律專家、亞運金牌運動員及精英運動員協會代表深入探討運動法律議題，讓觀眾了解運動背後的法律保障和挑戰。

立即收看節目︰

港台電視31 (逢星期日晚上7:00至7:30播出)

立即收聽節目︰

香港電台第一台 (逢星期日下午12:15至1:00播出)

探討運動法律熱話 「運動法律盛會2025」

此外，律師會將於2025年2月20日至23日舉辦「運動法律盛會2025」。作為首個以「一國兩制三法域」為背景的大型運動法律活動，這個盛會將涵蓋運動法律論壇、第十五屆康樂及體育晚會以及第九屆粵港澳律師運動會，旨在提高各界對運動法律的認識，探索運動如何改變法律行業和香港，並展示律師的運動才能，弘揚運動法律和體育仲裁對運動產業發展的重要性。

香港律師會運動法律盛會2025詳情：

關心社會、服務市民

香港律師會一直關心社會、服務市民，多年來舉辦不同活動，向大眾推廣法律知識，包括年度旗艦活動「法律周」、「青TEEN講場」、社區講座、免費法律諮詢服務、報章法律專欄等。《法律是咁的2》是當中最新貼地和面向大眾的普及法律項目，希望通過生動和生活化的方式，以互動式的分享，帶出法律與日常生活的關係，以及生活上的法律小貼士。

律師會亦熱心支持和鼓勵律師為香港市民提供各種不同類型的公益法律服務，並於2010年推出「公益法律服務及社區工作嘉許計劃」，以表揚會員和律師行的傑出貢獻。自啟動以來，嘉許計劃已累計表彰了超過2,300位律師及超過350間律師行。他們總共提供了大約630,000小時的公益法律服務和社區服務，估計價值為2.6億美元。

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