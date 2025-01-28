共享基金會｜捐物資贈儀器建實驗室　梁振英：致力助老撾災後重建

去年9月，東南亞最窮國之一老撾遭受風暴襲擊，多處發生嚴重水災。自2022年起在當地展開「消除白內障致盲項目」和「登革熱防控項目」的香港醫療人道援助機構「共享基金會」，當時已經派員前往受災地區評估災情，及後又為重災區琅南塔省各級衞生設施捐贈大量醫療物資及儀器。農曆新年前夕，全國政協副主席、共享基金會主席梁振英前往老撾，與老撾總理宋賽·西潘敦討論基金會在當地發展；並在中國駐老撾大使方虹陪同下前往琅南塔省醫院及縣立醫院，參加援建實驗室的揭幕儀式。



農曆新年前夕，全國政協副主席、共享基金會主席梁振英前往老撾，與老撾總理宋賽·西潘敦討論基金會在當地發展。（共享基金會提供）

老撾受災後，諸如醫院和道路等基礎設施急需重建，登革熱等蟲媒疾病的爆發風險也大幅增加。基金會當時與老中鐵路公司合作，為琅南塔省各級衞生設施捐贈醫療物資及儀器，包括顯微鏡、血液分析儀器、血糖儀等14項設備。此外，基金會亦向琅南塔省醫院捐贈兩台急需的化驗室儀器。

1月26日，共享基金會主席梁振英與共享基金會總幹事陳英凝率員前往老撾琅南塔省政府，並與省長萬薩瓦·西潘敦、中國駐老撾大使方虹、老撾衞生部副部長Dr. Phayvanh KEOPASEUTH在省政府大院共同種下象徵中老友誼的友誼樹（黃梨樹）。其後，他們共同出席琅南塔縣立醫院實驗室揭幕儀式。

梁振英表示：「儘管初次到訪，我對琅南塔省卻倍感熟悉，因早前已通過圖片、視頻深入了解當地水災災情，並決定捐贈物資幫助當地。除了捐贈的實驗室設備，基金會團隊捐贈的滅蚊燈也發揮作用，僅一個月便大幅減少蚊蟲，為當地居民健康提供了重要保障。」他補充，基金會將在公共衞生領域繼續為琅南塔省及其他老撾地區提供力所能及的支持。

水災大大增加登革熱等蟲媒疾病的爆發風險。基金會去年向琅南塔省衞生廳和相關醫院捐贈大量防疫物資，包括265台滅蚊燈、280個蚊帳、1.24萬個登革熱快速測試劑、2.1萬卷蒼蠅紙以及超過1萬份登革熱預防教育宣傳冊。