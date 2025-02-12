數碼轉型支援先導計劃　助中小企增曝光拓客源

為了更有效、快速且廣泛地觸及潛在客戶並提高品牌知名度，線上推廣已成為中小企營銷不可或缺的一部分。然而，網絡世界是一個競爭激烈的多元化市場，對於資源有限的中小企而言，有需要制定高效的線上推廣策略，利用合適的平台和渠道，更精準地觸及目標客戶。早前，有兩間餐飲及零售業中小企參加了政府和數碼港推出的「數碼轉型支援先導計劃」（計劃），透過計劃的現成數碼科技方案加強線上宣傳，吸引更多顧客，成功增加銷售額。



中小企Elite Beauty（右）與數碼科技方案供應商東科技（左）成功配對，應用線上推廣方案。

成立超過60年的美容及美甲產品公司Elite Beauty於去年底通過計劃，引入數碼科技方案供應商東科技所提供的小紅書「軟性口碑」線上推廣方案，積極拓展目標客戶群至內地市場，進一步促進其業務增長和鞏固品牌影響力。透過該線上推廣方案，公司邀請網紅在小紅書上對旗下產品進行試用，並到香港門店拍攝「打卡探店」短片，以更生動的內容推廣產品。

中小企Elite Beauty董事周婉雯表示，線上推廣的宣傳方式能有效把流量引導至公司的網站和微信等購物渠道。

Elite Beauty董事周婉雯表示通過社交媒體宣傳，能有效地接觸更多目標客戶及提升品牌認知度，而產品的查詢量亦有顯著提升。她指出：「儘管公司已設立網站，但必須確保客戶瀏覽這些資訊才能產生實際效果，利用社交媒體宣傳能有效引導目標客戶到公司網站或通過微信等渠道購物。」

數碼科技方案供應商東科技的業務發展總監白家寶表示，中小企在經濟低迷時期面臨嚴峻挑戰，不少中小企意識到網上推廣的好處，均躍躍欲試，期望能透過網上新渠道在短時間內吸引新目標客戶。

東科技業務發展總監白家寶表示，中小企在經濟低迷時期面臨嚴峻挑戰，不少中小企意識到網上推廣的好處，均躍躍欲試，期望能透過網上新渠道在短時間內吸引新目標客戶。相比起傳統的燈箱廣告，社交平台沒有地域和時間限制，能幫助品牌接觸到更廣泛的受眾及吸引更多潛在客戶，並可與用戶互動，增加品牌和商品的曝光率，從而擴大銷售額。

線上推廣讓品牌接觸到更廣泛的受眾及吸引更多潛在客戶，並可與用戶互動，增加品牌和商品的曝光，從而擴大銷售額。

中小企有間麻辣燙（右）與數碼港初創企業兼數碼科技方案供應商FoodBuyer（左）成功配對，應用電子支付系統及店面銷售，以及線上推廣方案。

另外，「有間麻辣燙」創辦人及經理Bryan Lau十分認同線上宣傳的重要性，同時指出餐飲業在市場宣傳方面往往缺乏資源和人手，要做好宣傳並不容易。餐廳早前透過計劃與數碼科技方案供應商FoodBuyer成功配對，採用了其「電子支付系統及店面銷售」及「線上推廣」方案，為餐廳在不同社交平台上製作針對性帖文進行跨區宣傳，亦透過提供電子優惠劵的方式，吸引顧客親臨消費，有效地擴展客源。Bryan Lau表示，採用方案後，網絡宣傳的效果在短短數月內已非常顯著，更加強了顧客對餐廳的認識。

中小企有間麻辣燙創辦人及經理Bryan Lau指出，採用方案後，網絡宣傳的效果在短短數月內已非常顯著，更加強了顧客對餐廳的認識。

數碼港初創企業兼數碼科技方案供應商FoodBuyer聯合創辦人朱創城表示，作為計劃下的其中一間供應商，為中小企提供一站式服務，既方便又能快速協助中小企踏出數碼轉型的第一步，提升自身在市場的競爭力。

數碼港初創企業兼數碼科技方案供應商FoodBuyer聯合創辦人朱創城指出，數碼科技已成為主流趨勢，但一些中小企缺乏相關知識，往往不知從何著手。他們作為計劃下的其中一間供應商，為中小企提供一站式服務，既方便又能快速協助中小企踏出數碼轉型的第一步，提升自身在市場的競爭力。

數碼港初創企業兼數碼科技方案供應商FoodBuyer為餐廳在不同社交平台上製作針對性的帖文，助餐廳進行跨區宣傳，亦透過提供電子優惠劵的方式，吸引顧客親臨光顧消費，有效地擴展客源。

「數碼轉型支援先導計劃」至今已收到超過6, 000宗申請。因應計劃在餐飲及零售業獲業界正面反饋，數碼港於去年底擴大計劃的涵蓋範圍，延伸至旅遊及個人服務界。每家獲批的中小企最多可獲資助項目總開支的50%或五萬港元，以較低者為準。詳情可參閱計劃網頁（https://dtspp.cyberport.hk/）。

數碼港鼓勵合資格的餐飲、零售、旅遊及個人服務界中小企把握機會申請「數碼轉型支援先導計劃」，踏出數碼轉型的第一步。

此外，數碼港將於2025年2月20日舉辦「數碼科技方案展示日」，活動費用全免，歡迎中小企參與。屆時，數碼港代表會闡述計劃詳情，並聯同方案供應商於現場展示方案，協助中小企了解如何透過計劃促進業務升級轉型及配對合適的方案。活動詳情如下︰

（資料及相片由客戶提供）