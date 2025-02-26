專家解鎖香港發展新引擎：絲綢之路經濟帶

新一年香港整裝待發啟動增長新引擎，其中大家一定要認識的關鍵字就是「絲綢之路經濟帶」。在2023年，香港首50個出口市場中，絲綢之路經濟帶中亞至歐洲沿線國家就佔了九個，出口額在2013至2023年間上升52%至867億港元。同期香港對東盟出口亦蓬勃增長約四成，反映絲綢之路經濟帶國家與香港的廣闊合作空間。香港特區政府商務及經濟發展局「一帶一路」辦公室就特別於1月15日舉辦今年首場「一帶一路」講座，投資推廣署全力支持，並邀請到哈薩克斯坦駐港總領事Almas Seitakynov、土耳其駐港總領事Kerim Sercan Evcin及多位業界嘉賓共同探討絲綢之路經濟帶沿線地區的合作機遇，以及香港作為跨國供應鏈管理中心的優勢。



香港融入絲綢之路經濟帶 推動經濟合作新格局

對於不少人還未認識的絲綢之路經濟帶，在講座上「一帶一路」專員何力治（Nicholas）就介紹：「絲綢之路經濟帶被視為全球最長的經濟走廊，由東至西連接亞太地區與歐洲發達經濟體，長遠的願景是推動亞歐大陸基建發展、互聯互通及經濟合作。香港與東南亞聯繫緊密，絲綢之路經濟帶的發展潛力，將進一步加強香港與中亞、南亞、中東及其他地區的聯繫，帶來更多機遇。」Nicholas補充，絲綢之路經濟帶的發展意義深遠。「它將陸鎖國家變為內陸樞紐，交通設施聯通也提升了供應鏈的韌性與效率——從粵港澳大灣區到歐洲的鐵路貨運比海運節省60%以上的時間，而且更加穩定可靠。」

「一帶一路」專員何力治表示，香港在共建「一帶一路」國的高質量發展中發揮著重要作用，約1200家來自「一帶一路」國家的公司在香港設立辦事處。

環亞集團首席業務轉營總監宋秀芹就十分認同共建「一帶一路」倡議是推動香港經濟增長的變革力量，她指：「透過拓展貿易網絡及促進國際間的策略性合作，倡議為香港企業帶來龐大的投資機遇，尤其是亞洲、歐洲及非洲的基礎設施項目。」中金公司董事總經理陳永興（Barry）亦言：「香港是開拓『一帶一路』機遇的門戶。企業在絲綢之路經濟帶可共享技術，共同開發先進的基建項目。投資者能為絲綢之路經濟帶的貿易投資，提供多幣種、多形式融資，促進經濟繁榮和可持續增長。」

強化超級聯繫人角色 發揮內聯外通優勢

「一帶一路」倡議為香港開拓不同領域的合作契機，更加突出香港作為「超級聯繫人」的角色。在金融、基建、物流和運輸各方面，香港都展現了獨特的地理和制度優勢。Nicholas表示：「為幫助企業抓緊絲綢之路經濟帶的機遇，我們於2024年5月聯同國家商務部，率領香港與內地的經貿代表團訪問匈牙利和哈薩克斯坦，回程取道新疆。同年12月，商務及經濟發展局局長丘應樺率團訪問新疆，並與新疆和哈薩克斯坦政府官員會面，進一步開拓『一帶一路』的全方位機遇。」

是次「一帶一路」講座邀請到業界代表分享對發展絲綢之路經濟帶的真知灼見，吸引逾150人參與。

與土耳其和哈薩克斯坦等「一帶一路」沿線國家的合作，進一步強化了香港在全球供應鏈中的樞紐地位。對此土耳其駐港總領事Kerim Sercan Evcin就表示：「土耳其與香港都是超級聯繫人。在航空服務方面，兩地有龐大的潛力進一步加強合作，包括客運和貨運航班。土耳其是歐盟關稅同盟的成員，可為『一帶一路』企業產品輸入歐盟市場提供極大的機遇。」另外哈薩克斯坦駐港總領事Almas Seitakynov亦表示，哈薩克斯坦與香港可成為連接歐洲與東南亞國家的物流樞紐，促進貨物進出口，他指：「哈薩克斯坦與香港之間已有直航貨運服務，而通過中國內地的鐵路運輸亦可貫通兩地。」

香港發揮物流樞紐優勢 「一帶一路」無縫連接

和記港口中東及非洲分部董事總經理蔡榮傑（Andy）在講座上亦十分認同香港作為「一帶一路」物流及貿易樞紐佔有優勢，他指：「香港提供營商友善的環境，並透過高效的海關程序簡化操作及降低成本。同時我們會繼續通過『一帶一路』陸上及海上網絡，發展亞洲–中東–歐洲之間高效且具成本效益的端到端物流連接供應鏈。」而香港電商物流協會會長張淑明（Suki）期望未來可實現無縫連接，拓展市場和促進創新合作，她解釋：「透過完善監管框架和招商引資，我們希望建立一個全通路生態圈，便利貿易並推動『一帶一路』沿線國家的持續發展。」本地物流初創Lalamove企業事務總監李志鵬（Bill）則認為科技是共建「一帶一路」的重點領域之一，而港企的優勢在於可承接「全球本土化」(Glocalisation) 的趨勢，將技術帶到海外市場，聘用當地營運團隊，因地制宜迎合當地市場的需求。

投資推廣署署長劉凱旋表示，香港優越地理位置可促進經貿合作，為「一帶一路」國家的企業提供卓越的專業服務。

投資推廣署署長劉凱旋亦在講座上表示，香港地理位置優越，無縫連接全球市場，擁有高技術人才庫，來自「一帶一路」地區的企業可以利用香港卓越的專業服務，包括供應鏈管理、貿易融資和顧問服務，拓展業務至中國內地及亞洲新興市場，她指：「2024年投資推廣署協助超過60家來自這些地區的企業在香港開業，帶來超過10億港元的直接投資，並創造了超過850個職位。新加坡、韓國、馬來西亞和阿聯酋是主要來源地，而金融服務及金融科技和創新及科技則是當中首兩大行業，充分體現了香港作為創新樞紐的優勢。」為加強在「一帶一路」地區的推廣工作，投資推廣署於2024年在埃及開羅及土耳其伊茲密爾開設辦事處。

展望2025年，香港將進一步加強擴展「一帶一路」經貿網絡，充分利用香港專業服務的優勢，而隨著絲綢之路經濟帶商機湧現，企業可積極把握契機，探索新興市場的合作潛力，為業務增長注入全新動力！

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