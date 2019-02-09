【天文台科普】冬天行山注意山上溫差　每1000米溫度會下跌這麼多

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

終年積雪的高山帶給大家一種「高處不勝寒」的感覺，但為什麼高的地方天氣會較冷呢？這便要從空氣的加熱過程說起。

在地球上使空氣加熱的天然能量主要來自太陽，包括受太陽直接照射和透過地面吸收太陽能後再釋放出來的熱。本來，高空中的空氣較接近太陽，所受的太陽輻射較多，但由於空氣直接吸收太陽能的能力有限，因此氣溫升高，主要是依靠地面吸收太陽能後，再慢慢地通過不同物理過程（包括輻射、對流、亂流等）形式向空氣中傳播，將地面上空的空氣加熱。

珠穆朗瑪峰（VCG）

愈往山上走，氣溫也就變得愈低，但下降多少呢？從水平面每上升一千米，氣溫就下降約攝氏六度。例如世界最高的山峰珠穆朗瑪峰，山高約8800多米，即使在夏季時地平面氣溫在攝氏19至28度，但在峰頂卻較地面低約50度，只有攝氏零下20至30度之間，而在冬天時，峰頂氣溫可低至零下50度。諺語說「高處不勝寒」，具其科學解說，確切地印證人們的體驗。

參考文獻

1. 安徽省休寧縣《風雲可測》編寫組，1976，風雲可測，北京，商務印書館

2. 陽明書局編輯部，1993，十萬個為什麼？，台北，輔新書局

3. Wallace J.M. and P.V. Hobbs (1977): Atmospheric Science, An Introductory Survey, Academic Press, Inc., 467pp.

原文：高處不勝寒

作者：香港天文台何家漢