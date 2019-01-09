【天文台科普】點解海浪拍岸時總係與海岸平行？原來跟摩擦力有關

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

為什麼海浪拍岸時總是與海岸平行（不論海岸線的方向）？

我們知道海浪主要是由風引起的。但風並非常常向着海岸方向直吹，在海洋上可以有不同方向的風。我們在岸上看到的浪，是那些向我們方向移動的浪，我們不會看到其他方向的浪。因此我們看到的浪一般都不是筆直地移近，它們是以一個斜角度移向海岸線的。問題是當海浪移近岸時，怎麼會改變方向，變為與海岸平行？

（資料圖片）

假設浪從某一角度移近，而海岸線位於它的左面。左面部份的浪會接觸到淺水的地方和海岸底部。因受到摩擦力的影響，這部份的移動速度會減慢，海浪的中部及右面部份則會以原來的速度移動。因此浪會左轉，移向着海岸。當浪的中部及右面部份接觸到淺水時，它們亦會因摩擦力而減慢速度。所以，總的來說，整個浪會向左轉，直至它與海岸平行。

海浪近岸時會受到同一的摩擦力效應而分解。海浪移近岸時，其底部的移動速度會減慢，頂部會因此超前並塌下來，碰擊之下產生一道浪花。

參考：R.L. Wolke, What Einstein didn’t know, Dell Publishing, 1997.

原文：為什麼海浪拍岸時總是與海岸平行？

作者：香港天文台李本瀅