辣媽CEO張慧敏出口不饒人？　兒子：媽媽批評嚴　但其實平易近人

資深獵頭人張慧敏性格爽直，批評起港爸港媽、畢業大學生時，出口不饒人，感覺不易親近，但在兒子眼中，卻看到不一樣。 兒子Timothy談及媽媽張慧敏的優點、缺點，其兒子坦言，母親會因忙於公事而發脾氣，更會邊逛街邊看瀏覽社交網站，但強調媽媽每次說話前都經過思考，即使罵人，出發點亦是為對方著想，他更以「平易近人」來形容媽媽。 因着兒子的說話，張慧敏亦一度感觸落淚，「我想搵更多錢嘅原因，係要有能力為社會上有需要嘅人付出更多……佢睇得到我嘅奮鬥……我個仔睇得到，我覺得已經夠」她期望子女日後能做最好嘅自己。

張慧敏的兒子Timothy（右）本學年到外國升學，他在出發前與媽媽接受《香港01》訪問。（吳鍾坤攝）

張慧敏兒子：媽媽批評雖嚴厲 但都是為對方着想

有「辣媽」之稱的獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏，人前、鏡頭前屢屢痛罵港爸港媽、大學畢業生，但原來在鏡頭外，她有不為人知的一面。張慧敏的兒子Timothy本學年到外國升學，他在出發前曾與媽媽接受《香港01》訪問時透露，媽媽在忙於公事時，偶爾會發脾氣，但大部分時間都是平易近人，對於有意見批評其母過於嚴厲，他說希望替媽媽「澄清」，強調媽媽出發點是為對方着想，說出口的話都經過思考。

好多人一睇媽咪個樣，就覺得佢好惡、好強勁，唔敢接近佢，但你同佢相處過後，佢無論做任何嘢、講任何說話都考慮過人哋嘅感受，佢嘅出發點係想每個人好……如果真係相處，你唔會覺得好有壓迫感。 張慧敏的兒子Timothy

大讚母親孝順 擔心自己未能效法

Timothy又說，媽媽另一個不為人知的優點是「孝順」：「佢對公公婆婆無微不至，有咩需要，生活、起居飲食，媽咪都照顧得好足夠，個程度係第時媽咪爸爸老咗，我做唔做到呢？我心入面都有疑問嗰種！」

至於兒子的優點？張慧敏除了以「靚仔」形容兒子，更指他孝順、善良、有愛心及體貼。她稱兒子從少已懂得大方分享，而且十分照顧身邊人：「擔遮永遠係自己濕大半邊身。」

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媽媽有何缺點？Timothy即大聲笑稱「我棄權」，再被追問時，他透露媽媽經常「行街睇Facebook」、在工作繁忙時更會發脾氣。

媽咪做完嘢返屋企，仍有公事或者要寫稿，你同佢講嘢，佢個腦仍然轉緊公務，個人會好急……係咁鬧人：『講極你哋都唔明！』 張慧敏的兒子Timothy

張慧敏（左）說，只希望子女能做最好的自己。（吳鍾坤攝）

張慧敏聽後表示，憶述「場景」解釋指，當時社會正討論情緒勒索，她擔心會有情緒困擾的讀者求助，所以較為緊張。



張慧敏：不想子女活在他人期望 只盼他們做「最好的自己」

對彼此有何期望？張慧敏堅定地說，兒時經歷過其母「高壓式」教導後，只希望子女能做最好的自己：「我好相信我仔囡嘅能力，好相信佢哋兩個各有才華同天賦，我唔想佢哋活喺其他人嘅期望或者世俗所謂嘅成功，我只有一個要求，係做最好嘅自己！」

Timothy卻稱，希望自己成為「似媽咪嘅自己」，他解釋，未必要跟隨媽媽從事同一行業，但認同媽媽做人處事的方針，形容母親是他的模範，更希望媽媽的事業可以更上一層樓。



張慧敏兒子：盼母事業更上一層樓 能回饋社會更多

Timothy解釋，媽媽一直希望回饋社會更多，相信若她能在事業上更上一層樓，將可以做到更多。張慧敏聽後一度感觸落淚，她直言，初時見到兒子寫上「事業更上一層樓」時，正打算責罵兒子，沒想過他有其他看法：「我想搵更多錢嘅原因，係要有能力為社會上有需要嘅人付出更多……佢睇得到我嘅奮鬥……我個仔睇得到，我覺得已經夠，所以咁感動！」她透露未來或會成立「神媽學院」，培訓其他人擔任人生導師。