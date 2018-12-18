【預防大腸癌】大腸鏡檢查收費逐樣睇　切瘜肉多寡決定價錢高低

大腸癌新症有上升趨勢，更不乏三、四十歲的青壯年人士患病。除了注意飲食及多運動，定期接受大腸鏡檢查亦有助及早發現，切除瘜肉預防演變成癌症。衞生署正推展大腸癌篩查計劃，資助沒有症狀、50歲或以上的合資格市民照大腸鏡。 記者對比坊間6間私家醫院及私營內窺鏡中心的服務收費，發現若要切除瘜肉，一般索價逾萬元。惟市民可參考以下資料，翻查衞生署網頁，查閱哪些醫生參加計劃及有否額外收費。

外科專科醫生張浩然指，以往的內視鏡解像度低，「周圍都是紅色，難分是否有瘜肉」。而近期有中心引進新的內視鏡，可提供更高清的影像。（鄭翠碧攝）

張浩然指，大腸癌的新症持續有上升趨勢，並有年輕化現象，可稱為「靜態殺手」，不少人在40至50歲已患病，他更曾遇過4名只有20歲多歲的第四期大腸癌病人，其中3名男子離世。他續指，由於大腸癌的病徵不明顯，故發現患病時通常已至第三、四期，生存率在第一期時可有95%，但第三期就只剩50至60%。他鼓勵公眾應在45歲開始進行大腸檢查，防患未然。

衞生署現正推行「大腸癌篩查計劃」，合資格的50至75歲市民，如發現大便隱血測試結果呈陽性後，應進一步照腸鏡確定是否患病。參與計劃的市民可獲資助照大腸鏡，但醫生亦可能收額外費用，但不應超過1,000元。點擊查閱參與計劃的醫生資料。

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外科專科醫生張浩然表示，在日間中心進行大腸鏡檢查大約需時30至45分鐘，客人在檢查後可於日間中心稍作休息便回家，整個過程只需約1至2小時。而日間檢查的定價較經濟實惠，「醫院要住院費，又要醫生巡房費」。

新世界旗下公司開內視鏡中心

新世界集團旗下的公司近日在中環、葵芳開設內視鏡中心，分別佔地3071及2212平方呎。其中在中環分店方面，接受大腸鏡檢查如發現沒有瘜肉及活組織抽取，收費9,800元；如有1至3粒瘜肉，就需12,800元；如有4至9粒，價格上升至14,600元；如有10粒以上，就需要16,500元。以上價格已包括醫生費、手術室費、儀器費、靜脈注射鎮靜劑費、化驗費等。如需要監測麻醉，就另加2500元至4500元。

新世界集團旗下Humansa仁山優社內視鏡中心內有4張讓客人在檢查前後休息的床。（鄭翠碧攝）

比併5間私家醫院日間大腸鏡檢查收費

記者比較過其他私家醫院的日間大腸鏡檢查收費，一般而言，如需要切除瘜肉都索價逾萬元。記者曾以顧客身份致電播道醫院查詢，該院回覆指，至今年12月，一般大腸鏡檢查的收費為12,000至15,000，包括基本收費、3至4粒瘜肉的切除及化驗費，監測麻醉需另收費1750元，一般會以日間手術的形式處理，毋須收取住院費。

浸會醫院就指，大腸鏡檢查最便宜的套餐為9,990元，包括基本收費、6小時日間病床，如發現有3粒瘜肉，切除及化驗費就額外多3,000多元，即需約13,000元，監測麻醉需另收費約2000元。

仁安醫院網頁顯示，該醫院提供日間大腸內視鏡檢查（監測麻醉），醫院收費5000元，未計醫生費、麻醉科醫生費、化驗費等其他收費。

荃灣港安醫院網頁則披露，日間大腸內窺鏡檢查套餐收費為13,300元，已包醫院收費及外科醫生費，惟不包括病理化驗費、住宿及手術前後診症費等其他收費。

港怡醫院的日間大腸鏡檢查，大腸鏡（鎮靜麻醉）套餐分三類收費，不切瘜肉、切3粒或以下瘜肉、切多於3粒瘜肉的收費分別是10,000元、12,800元、14,200元。大腸鏡（監測麻醉）套餐亦分三類，不切瘜肉、切3粒或以下瘜肉、切多於3粒瘜肉的收費分別是12,800元、15,400元、16,700元。

張浩然認為，較在醫院進行檢查，在中心做檢查可更節省時間及金錢，他亦提醒公眾應在45歲時開始進行大腸檢查，防患未然。（鄭翠碧攝）