電台運作今昔大不同　文化博物館長：望市民透過展覽認識社會

本港公共廣播踏入90年，香港文化博物館因而舉行相關的展覽。館長吳雪君接受《政府新聞網》訪問時表示，昔日的電台運作與現時大相逕庭，包括當時的電台廣播並非24小時等。她期望市民能透過展覽緬懷過去之餘，也深思當時的民生，以更深入的認識社會。

吳雪君期望市民能透過展覽緬懷過去之餘，也深思當時的民生，以更深入的認識社會。（政府新聞網圖片）

香港文化博物館現時正舉行「光影流聲---香港公共廣播九十年」展覽，以回顧廣播業和香港電台的發展。展覽展出本港廣播業自1928年起各項大事，當中包括1941年的電台節目預告表。館長吳雪君指，當年的電台廣播並非24小時，下午屬休息時段，不會播放節目，顯示昔日電台運作與現今大為不同，語言則以粵語為主，亦有潮州話、福建話等節目。

吳雪君表示，有興趣成為唱片騎師的人士，可以參加於明年2月舉行的特備節目「試咪教室」，即場化身唱片騎師報道新聞和天氣，在「節目」完畢後，可把錄音檔案帶回家留念。

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深思當年民生經濟狀況

展覽除了有照片和影音節目等的展品外，也有一些「奇怪東西」，例如裝修用的抹灰工具。吳雪君解釋，電台廣播劇的刀劍聲、暗器聲等音效，全出自這些工具。

展品更包括被拆開的電話，吳雪君稱，早年沒有流動電話，記者出外採訪後，只能借用士多電話的線路，將錄音信息傳回電台，故此亦是重要的展品。她期望市民藉展覽緬懷過去之餘，還會深思當時的民生、經濟狀況，以深入的認識社會。

而港台節目主持Harry哥哥王者匡早年已參與拍攝教育電視。同為港台兒童節目主持的他讚賞，港台勇於在黃金時段播放兒童節目；他亦會在明年1月中主持的特備節目「好鄰居大派對」，更會在本月23日出席的特備節目「親親𠵱哦」，帶同《Harry哥哥好鄰居》的大布偶「𠵱哦」於展區與參觀者合照。

另外，展覽還包括傳統菲林剪接示範、教育電視經典「細菌大王」製作人現身講述製作過程、體驗錄影廠燈光下拍照效果的變妝環節等。