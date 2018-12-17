七旬翁錘殺房東被判囚8年　法官斥行為殘忍　死者倒地仍繼續施襲

七旬老翁涉嫌用錘仔重擊房東頭致死後，將屍體鎖於其房間數天，同屋另一租客發現屋內出現幾十條白蟲，心生懷疑才揭發房東已離世兼屍首腐爛，老翁否認一項謀殺罪受審，他早前被裁定該罪不成立，但誤殺罪成。法官今（17日）在高等法院判刑時指，老翁的行為相當殘忍，並引述專家證人早前的證供，指老翁在房東倒地仍繼續打他，而房東至少有29處裂傷，遂決定判被告入獄8年。

法官強調奪去他人生命是非常嚴重行為

被告倪耀偵（77歲）在自辯時指，事主陳根蘭(80歲)欲攻擊他，他才搶去事主手中的錘仔反擊，並打了事主數下，事主倒地後，他便沒有再打事主。但法官指專家證人在庭上的證供，據血濺的痕跡顯示，被告在事主倒地後仍有打他，而法醫亦指被告至少打了事主29下。

法官指，陪審團明顯認為被告有意圖謀殺事主，但接納被告因事主的言語或行為而被激怒，才失去自制能力殺死事主。法官強調每個人都要尊重他人的生命，奪去他人生命是一項非常嚴重的行為，直指被告行為相當殘忍，事發時不斷錘打事主，造成至少29處裂傷，但考慮到被告在審訊前已欲承認誤殺罪，故作以上裁決。

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因覺得「核突」 用枕頭和被鋪遮蔽死者頭

控方早前案情指，事主為元朗田心村一單位的業主。該單位共有3間房間，被告、陳和另一名張姓租客各佔一間房。

於去年4月10日中午，被告在陳的房間用錘仔打陳的頭部數次，致其頭頂及面上有多處裂傷，其額頭及鼻更凹陷、粉碎性的裂傷，露出頭顱，陳因此喪命。被告事後因覺得「核突」，用枕頭和被鋪遮蔽陳的頭，並鎖上房門，又用白色牛仔褲包裹錘仔，扔棄於村內的垃圾站。

另一名租客看到白蟲爬出 揭發命案

同屋張姓租客於同月14日發現屋內有白蟲及臭味，但以為有死老鼠故不以為然。惟張於翌日早上發現陳的房門外，有20至30條白蟲爬出，租客望入房間發現陳躺在地上，遂報警。

而被告在早前自辯時稱，事發前看到陳曾帶兩女子回單位，其中一人更在陳的房間赤裸躺其床上，被告將事件告訴張。事發當日陳突然指罵被告「唱佢雞蟲」，二人因而起爭執，陳繼而回房拿錘仔欲攻擊被告，被告為自保才搶去錘仔反擊6至7次。

案件編號：HCCC107/2018