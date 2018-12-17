【醫院走犯】涉3年前使用偽造身分證　李亮被加控無依期歸押罪

瑪麗醫院早前發生懷疑走犯事件，事後被捕的男子李亮及另外兩人，被控一項逃離合法羈押或監獄罪及兩項協助及教唆囚犯逃離羈押罪，而李亮另涉於2015年使用偽造身分證。兩案今（17）在東區裁判法院再訊，控方就使用偽造身分證一案，新增一條「沒有按照法庭的指定歸押」控罪。三名被告都毋須答辯，案件押至明年1月15日再訊，期間會作進一步調查，三人須還押看管。

三名被告分別為首被告李亮（又名李俐樺）（34歲）、次被告桑田（33歲）第三被告詹貴友（31歲），被控逃離合法羈留，和協助及教唆逃離合法羈留等控罪。而首被告另被控一項使用偽造身分證罪。

下次再訊將處理首被告有兩個名字問題

控方指，就2015年使用偽造身分證案件，新增一項「沒有按照法庭的指定歸押」控罪。而逃獄案，控方將傳召酒店職員，以及閉路電視片段。控方亦有意安排酒店職員進行認人手續，以了解預訂酒店房間事宜。此外，下次提訊會處理有關首被告有兩個名字問題。

辯方清洪資深大律師反對押後案件，他指第二、第三被告為首被告預訂北京機票、在酒店交換商業文件，但所有事情在首被告逃獄後發生，認為對第二、第三被告不公平。清洪續指，就控罪一般是兩個月監禁刑期，由他們在11月中被捕至明年1月，還押60多天已滿刑期。

裁判官把案件押後至明年1月15日提訊，期間會作進一步調查，三名被告須還押看管。

案件編號：ESCC 2794/2018 ; ESCC 1798/2015