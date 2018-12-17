命喪渣馬10公里賽死因聆訊　法醫指死者心臟性猝死

24歲見習工程師3年前首次參加渣打香港馬拉松10公里賽，離終點數百米倒下，被送往醫院搶救，翌日不治。死因裁判法庭今（17日）續就其死因展開研訊，法醫讀出驗屍報告指，死者是心臟性猝死，但潛在原因不明。

法醫呂潤華(右) 和東區醫院深切治療部主管殷榮華(左)作供後離開法院。(林樂兒攝)

死者吳卓諭於2015年1月25日，參加渣打香港馬拉松的10公里賽，臨近終點前倒下。

法醫指原發心率不正佔年青人猝死案件約3成

法醫呂潤開讀出驗屍報告，指死者冠狀動脈不見拴塞，心瓣、心隔膜等也正常，沒有增厚。他結論指，死者心臟性猝死，具體潛在原因不明，並謂曾為死者作檢測，沒發現基因病變問題。他補充，該檢查只驗了35種突變基因，未有涵蓋所有變異基因。

法醫續指，原發的心率不正佔年青人猝死案件約3成。代表醫管局的大律師問，心率不正是否多於運動時病發，法醫同意。被問及跑手可否自行檢查有無此問題，法醫謂可作心電圖檢查，但仍未可完全驗出問題。

醫生指律敦治醫院處理方法無誤

東區醫院深切治療部主管殷榮華指，有研究顯示每10萬馬拉松跑手便有0.5至1人心臟停頓，而出事位多是終點前，即最後四分之一的路段。他謂，律敦治醫院為最近維園，即比賽終點的醫院，他當日按計劃攜儀器到律敦治準備。他解釋血管收縮時，動靜脈皆會跳動，故需時找出血管接駁儀器，認為死者在合理時間內接上人工心肺機。被問及在律敦治醫院及東區醫院治療有無分別，他回應沒差別。他續說，死者是因心臟肥大或基因突變而病發，均採用同一方法救治。

另一東區醫院醫生沈海平認為，死者當時情況非常差，律敦治醫院的處理方法無誤。

研訊下月7日續。

案件編號：CCDI-45/2015