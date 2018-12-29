拾荒者受盡白眼換微薄收入　環團邀做回收大使　每小時50元報酬

頭髮花白的拾荒老婦推著沉甸甸的手推車，疊滿比人還高的紙皮，以一人一車的組合在鬧市中穿梭，但早出晚歸的勞碌工作，僅換來數十元的微薄回報，成為基層社區的廉價勞動者。 有環團認為，拾荒者對本港紙皮回收業貢獻良多，卻長年被忽視，甚至被斥阻街、骯髒，遂發起回收及關懷扶貧行動，目標是拯救至少10噸原本被送往堆填區的廢膠樽，升級再造成環保手提袋，並以合理報酬邀請「紙皮婆婆」參與膠樽分類及清洗等工作，助他們改善生活，更要改變別人眼中拾荒者的「低下」形象。

不少拾荒者自言自力更生，工作時卻猶如過街老鼠，經常受到食環署人員驅趕，收入也不穩定。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

乞兒唔洗做都有人俾錢 我好辛苦先搵到錢

「正一乞衣婆」、「污糟邋遢」等，是年過7旬的張婆婆拾荒十多年來不時聽見旁人對她的形容：「乞兒唔洗做都自然有人俾錢，我好辛苦先搵到錢，有時執完，（其他拾荒者）直接去我部車仔度搶」。別人的冷言冷語令張婆婆感無奈及自卑，對記者呻「執紙皮都畀人笑」，但為了兩餐只好忍耐，不論炎夏寒冬都堅持出動，工作一整天，有時凌晨1時才上床休息，捱到腰酸背痛：「以前執紙皮係為賺車錢，依家就好似搏老命咁，一車廿幾蚊，一日兩車，算賺個飯盒錢啦」。

張婆婆每日在灣仔區四處奔走，尋覓紙皮，為的是「執得一蚊得一蚊」，但有時也會遇上無良保安，以近乎恐嚇的口脗聲稱如她不順道清理商舖丟棄的垃圾，便會找來食環署人員驅趕她，談及時她仍難吞這口悶氣。

V Cycle在今年10月發起「十噸」膠樽回收大行動，以每小時50元的報酬邀請拾荒者參與膠樽分類及清洗工作。（林若勤攝）

環團邀請拾荒者處理膠樽 每小時報酬達50元

拾荒者默默苦幹、生活卻得不到保障，但與此同事，本港膠樽每日棄置量數以百萬計，卻無人回收，有見及此，環保團體V Cycle發起為期半年的「十噸」膠樽回收大行動，希望回收至少10噸的PET質料的膠樽，並邀請了4名「紙皮婆婆」，在聖雅各福群會內負責膠樽分類及清洗工作，賺取每小時50元的報酬，較目前法定最低工資、即每小時34.5元多。

↓↓↓「十噸」膠樽回收大行動↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

膠樽並非廢物， 這個環保袋用了6個膠樽製作，延續生命。（林若勤攝） 膠樽處理後將循環再造 可製成環保手提袋 V Cycle創辦人Eric解釋，不少拾荒者收入微薄，且是獨居長者，容易因長期獨自工作而感孤單，希望透過計劃令她們獲得關懷，也能改善生活，免卻在外日曬雨淋。他說，經處理後膠樽碎片會運到台灣工廠加工成紗線及布料，再運返本港交由復康人士或低收入家庭婦女製成環保手提袋，出售後所得收益扣除成本及開支後，會成立關懷小組跟進拾荒者需要，例如為他們購買手推車、毛巾、水樽等。 張婆婆是計劃參與者之一，她說即使目前(12月初)紙價升至每公斤1.2元，但一小時也未必找到5至10公斤紙皮， 認為現時每小時有50元工資，令收入更穩定，每天工作只做數小時，亦具靈活性。

計劃目標是回收至少10噸膠樽，升級再造成環保布料，再交由復康人士或低收入家庭婦女製成環保手提袋。（林若勤攝）

廢膠樽轉化成環保布料免浪費

計劃另一焦點是膠樽升級再造，Eric認為，膠樽並非廢物，可變成不同質地的布料，而V Cycle短短兩個月已經回收超過2.5噸膠樽，估計整個計劃回收的10噸膠樽（約60萬個膠樽），可製作5萬個背心型環保袋，但背後涉及回收、人工及運輸費等支出，令一個環保袋成本需約80元，故希望增加回收量以降低成本。

香港只是一個有700多萬人口的城市，但每日棄掉超過600萬個膠樽，相等於900隻成年大熊貓的體重，並足以填滿一個奧林匹克標準泳池，但本港回收率不足10%。即使回收10噸膠樽，要為全香港減廢仍有漫漫長路。

V cycle希望讓拾荒者在一個安全地方從事環保回收工作，與義工們的互動也能獲得關懷。（林若勤攝）

紙皮伯伯：我做緊環保回收，唔係處理垃圾

事實上，拾荒者議題近年開始受到關注，他們對社會的付出、貢獻，以至遭受的不合理對待，開始獲得一些社會人士正視。關注團體拾平台今年3月訪問了505位拾荒者，發現她們每月平均拾荒收入僅得716元，工作時卻面對不少挑戰，包括被偷去財物（38.4%）、工作時曾受傷（27.4%）、被回收商呃秤（26.8%）、與人爭紙皮或搶紙皮（26.3%）等。

趙日輝指，過去有社企以高於市價向拾荒長者收購其收集的廢棄紙箱，但認為單靠社企及環團，難以長年支援拾荒者，還需政府部門配合。（王海圖攝） 拾平台成員趙日輝表示，不少拾荒者認為自己靠雙手自食其力，但與年輕人分享時也會說「你畀心機讀書啊，唔好做呢啲咁污糟嘅乞兒工」，反映他們自我形象較低，認為拾荒工作好厭惡、好污糟，及不被重視。他認為，拾荒者也明白乾淨回收的重要性，例如有「紙皮伯伯」每執到一個紙箱，都會細心清除上面的招紙、標貼和封箱膠紙，伯伯更直言「我做緊環保回收，唔係處理垃圾」。他們默默耕耘，為社區付出，但外界卻誤解他們影響地區環境及衞生。 趙日輝歡迎環團及社企與拾荒者合作，但認為需考慮項目是否有足夠自由度供拾荒者參與，且在有限資源下能否維繫長遠合作關係，這還需要政府部門在政策層面上配合，例如增撥資金及土地供團體申請。

Eric也指，現時政府對支援拾荒者，或較小型回收機構的支援不足，他們申請社會創新及創業發展基金（社創基金）被拒，而申請回收基金則需提交一系列業務運作書面文件，故暫沒計劃申請，目前僅靠自行籌集的160萬元及大企業贊助的數十萬元營運，望日後能籌集更多資金，於明年設立社區回收中心，訓練拾荒者成為環保大使，改善其身心及生計。