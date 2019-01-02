港人赴非洲盧旺達訪難民營　助受性暴力威脅少女：幫到幾多次？

位於非洲東部的盧旺達，90年代爆發內戰，即使國家局勢趨穩，但近年仍有大批難民從政局不穩的剛果及布隆迪逃到盧旺達，至今有超過17萬名難民居住在環境惡劣的難民營。這些難民不但要離開家園、三餐不得溫飽，部分女孩更要面對早孕、性暴力等問題威脅。 國際培幼會總幹事蕭美娟早前到訪盧旺達首都吉佳利七天，探訪當地難民及貧困家庭，並遇上了年僅15歲，每天搬磚頭賺取微薄人工、只為養活四個幼妹的拉蒂法。親眼目堵難民苦況的她，曾有衝動掏出身上的美金，對難民給予即時援助，但是，她又會想，幫到這一次，又能否幫到下一次呢？

90年代曾爆種族大屠殺 如今面對難民湧入

盧旺達位於非洲東部，這個國家為香港人所認識，相信是因為該國在90年代爆發內戰，終釀成近代最血腥的種族屠殺慘劇，當年胡圖族政府軍與圖西族部隊開戰，直至1994年，本身是胡圖族的總統被行刺身亡，引爆更大規模的種族衝突，胡圖族開始大規模殺害圖西族，在當年4月至7月間，估計有50萬至100萬圖西族人被殺，200萬圖西族人逃亡到鄰國。

在聯合國介入下，近年盧旺達局勢漸趨穩定，經濟和國民生活水準也漸有改善，但如今則反過來有大批難民從剛果、布隆迪等政局不穩的鄰國湧入。今年10月底，蕭美娟一行人從香港出發，乘坐21個小時飛機後，終於來到盧旺達首都吉佳利的機場，然後還需駕車3至4小時，才能到達難民營。然而，由於當時天色已晚，擔心當地治安，在安全考慮下，他們只能在機場呆等6小時，至天亮才出發。

蕭美娟早前到訪盧旺達首都吉佳利七天，探訪當地難民及貧困家庭。（劉婉雯攝）

難民營環境惡劣 摸黑如廁恐威脅人身安全

經歷長途旅程，蕭美娟一行終到達難民營，眼前所見，是身處香港這個大都會難以想像的惡劣環境。蕭美娟形容，難民營由一排排小鐵皮屋建成，小屋中沒有廁所，難民需走一段路程才能到達廁所。由於電力供應不足，天黑後四周漆黑一片，這些難民、尤其女孩若獨自前往廁所，便變得危險。

11歲的難民少女雅斯，就活在性暴力威脅的陰影之中，她隨母親從剛果來到難民營後，她的母親與一名男子誕下女兒，之後卻遭到男子暴力對待，半年後男子更拋棄妻女離開。禍不單行，有天晚上，有男子從難民營窗口進屋，強姦了雅斯母親，雅斯母親因姦成孕，誕下女兒。

孤苦無依下，她的母親離開尋找雅斯生父援助，留下雅斯及四兄弟姊妹。雅斯既要上學，又要照顧弟妹，同時擔驚受怕，害怕遇上與母親同樣的遭遇，身心俱疲。

15歲少女為養活四名妹妹 搬磚僅賺2.6港元

除了難民營外，蕭美娟也到訪盧旺達的貧困地區，並遇上了令她印象深刻的拉蒂法。拉蒂法父母因病相繼離世，只剩下拉蒂法與四名年幼的妹妹。年僅15歲的拉蒂法，自此需肩負起照顧妹妹的責任，每天早上6時，她便到附近磚場工作，然後才去上學。拉蒂法每次搬20塊磚頭，來回15次，只為賺取300盧旺達法郎（即2.6港幣）的微薄工資。

蕭美娟憶述，她自己曾嘗試把一塊磚頭放在頭上搬運，已深感困難，更遑論是搬20塊磚頭。如此刻苦的工作也願捱下去，只因對拉蒂法而言，四個妹妹是她最重要的人，對於妹妹無法擁有足夠書本和文具，她感到十分愧疚。

見難民苦況陷兩難：幫到這一次 能否幫到下一次？

每次看到當地難民、低下階層的情況，蕭美娟都會陷入兩難──既想直接將身上的現金盤纏拿出來，給予他們即時的援助，但是她又會想，幫到這一次，她又能否幫到下一次呢？

蕭美娟認為，授人以魚不如授人以漁，教導他們謀生技能才是長遠之策。她表示，當地早孕情況也屢見不鮮，例如她在今次盧旺達之行認識到的18歲少女木卡娜，她已是育有一名4歲兒子的單親媽媽，根本無法兼顧學業。有見及此，蕭美娟所屬的培幼會在當地設「女孩天地」，由當地工作人員向女孩教授性知識，讓她們認識自己的身體，以及避孕方法，此外也會教她們謀生技能，如農耕、裁縫、剪髮等，讓她們有一技旁身。

培幼會將在明年三月舉行「愛・女孩起跑」活動，所得善款將會用作支持「女孩天地」工作，蕭美娟亦籲港人助養兒童，改善當地兒童生活。就如前文所述的搬磚女孩拉蒂法，她和四個妹妹已得到好心人助養，令五姐妹生活得以改善。

難民早孕問題嚴重，蕭美娟（左）在今次盧旺達之行認識到今年18歲、育有一名四歲兒子的木卡娜。（受訪者提供）