數碼港電競場地料明年中正式啟用　將舉辦6至8個大型電競賽事

政府為發展電競，2018財政預算案提到，會向數碼港撥款一億元，發展為電競比賽場地。數碼港行政總裁任景信今日（18日）表示，數碼港的電競場地將於明年中啟用，目前已開放部分場地予業界試用，在將近的聖誕假期後會開始有電競比賽，相信會帶旺場地。 建設電競場地耗資約5000萬元，另外半億會用於舉辦本地賽事及支援海外參賽，暫時未有計劃向政府追加撥款，但會視乎業界發展及訴求。

數碼港電競場地料明年中正式啟用。（洪業銘攝）

明年將舉辦近百場中小型電競活動、6至8個大型賽事

電競場地由數碼港商場中庭改建，設有500個座位，場地面積約4000平方呎，料明年中會落成及正式啟用。場地將會設有對戰舞台、燈光及音響系統、多部播映電競賽事的大屏幕、拍攝機組、直播賽事系統以及高速的網絡等設施。

任景信預計，明年將會舉辦近百場中小型與電競相關的活動，並有6至8個大型賽事。為配合電競館，將有周邊配套。任景信表示，電競不同於一般打機，希望透過電競引發年青人認識背後的科技，以及了解相關創業、就業機會。

數碼港主席林家禮表示，數碼港將為電競產業打造新亮點，尤其是培育人才及發展設備 ，指最頂尖的科技都可以在電競應用。

目前數碼港園區的公司達1280間，初創企業累計融資超過83.6億元。任景信表示，數碼港投資者網絡（CIN）的加入基金由去年的50個增至80個，帶領初創企業籌集超過2.34億港元。未來數碼港的三大策略框架，包括培育和發展人才、推動新經濟與傳統經濟融合，及促進行業發展。重點科技群組發展包括金融科技、智慧城市及數碼娛樂。並會著力於大數據、人工智能、區塊鏈及網絡安全。