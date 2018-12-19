已婚神學院學生逼14歲女童供裸照　被判囚10月　官稱須阻歪風蔓延

已婚神學院三年級學生稱為舒壓上網交友，結識14歲少女，並取得對方裸照。神學生及後兩次以照片威脅對方再傳裸照，否則會將之放上女童的學校網站。他早前承認促使他人製作兒童色情物品罪、刑事恐嚇等罪，裁判官重申法庭有責任保護未成年少女，今（19日）於屯門法院判囚10個月。

被告周北權在屯門法院承認促使他人製作兒童色情物品等罪名。（資料圖片）

被告周北權（31歲），案發時為神學院學生，現已退學，被控一項促使他人製作兒童色情物品罪、一項管有兒童色情物品罪及兩項刑事恐嚇罪。

重犯機會中等偏高

辯方求情指，被告曾在特殊學校及志願機構工作，有志服務他人；其妻子表示接納被告，指他是好丈夫及負責任的父親，望法庭予以機會讓他照顧3歲的小孩。辯方謂精神及心理報告反映被告性心理正常，裁判官則指出心理醫生認為重犯機會屬中等偏高。

求情稱只取19照5片不算太多

辯方續求情稱，被告自知鑄下大錯，深感後悔，被捕時就將過錯和盤托出。他道被告取得19張相及5段片，數量未算太多。辯方又透露，事主曾承認部分照片是她自願及主動傳送。

官斥行為卑鄙

裁判官認為案情嚴重，指被告不止一次要脅將相放上對方學校網頁，令事主受驚。她重申法庭會嚴肅處理此等卑鄙行為，否則不道德的歪風會繼續蔓延。她考慮到心理報告的重犯可能，指緩刑未能收阻嚇之效，判以10個月監禁，並希望被告出獄後繼續接受心理輔導。

識女事主後多次索裸照

案情指，被告於2016年7月上網結識14歲事主，多次索取裸照，要求照片中要有其相貌、身體及性器官，X同意照做。翌年6月，被告兩次威脅對方再傳送裸照，並指若事主不依循，便會把她的裸照寄到事主學校及放上網。X驚慌就範後向母親透露事件，最後報警。

案件編號：TMCC2499/2018