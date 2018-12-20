倉務員藏兒童色情片被捕　揭利誘小五男生作性行為多年　認罪候判

貨倉男工因下載近90段兒童色情影片，遭警方拘捕。惟警方調查時發現其手機另有「珍藏」，包括一名男童穿校服露械的相，因而揭發男工在4、5年前結織一名小五男童後，一直與男童保持聯絡，期間多番以錢利誘對方手淫及口交，至男童約14至15歲時更與男童肛交，男童每次肛交後可得400元。男工今(20日)在高院承認與16歲以下男子肛交等共13罪，法官先索取被告的心理報告和男童的創傷報告，把判刑押後至明年1月30日。

被告何永康在高等法院認藏有兒童色情物品及與一名16歲男童多性發生性行為。（資料圖片）

現年31歲的被告何永康，承認1項企圖與16歲以下男子肛交、2項與16歲以下男子肛交、5項向16歲以下兒童作出猥䙝行為、4項製作兒童色情物品及1項管有兒童色情物品罪。

打擊藏兒童色情物品揭發事件

案情指，警方於去年5月進行打擊涉及兒童色情物品的行動，並到被告的青衣住所搜查，發現其電腦內存有87段涉及兒童色情的片段，當中大部份為成年男子和男童之間的性行為，包括手淫、口交和肛交，亦有少量片段涉及女童。被告在被捕警誡下承認，片段都是他下載所得。

被告手機有男童穿校服露下體照

而警員之後再檢查被告的手機，發現另藏有片段，涉及一名男童X進行口交。警方之後再檢驗其手機內的記憶卡，找到5段X為被告進行口交的片段，當中的X介乎12至14歲。此外，記憶卡另存有兩張相，相中身穿校服的X向被告露出陽具。

未能還錢以手淫口交代替

被告在與警員會面時透露，於4至5年前認識居於同邨的X，對方會到被告住所打機。X會問被告借錢，而被告則要X先為他手淫和口交。若X未能還錢，亦可以為被告手淫和口交代替。

男童首次肛交叫痛未成事

而警方之後找到15歲的X，X在錄影會中透露，在小學五年級時認識被告，之後與被告交往期間發生性行為，至他14至15歲時亦有肛交。X指他初時替被告手淫、口交。警方調查後亦發現，被告曾於2016年圖和X肛交，但因X喊痛而未能成事，至2017年被告兩次成功和X肛交。被告在三次肛交過程都沒有使用安全套。被告每次與男童發生性行為，都會給男童100至400元不等。

案件編號：HCCC298/2018