機場新設自來物探測系統監察跑道防致命意外　細如高爾夫球都搵到

香港國際機場每日處理1,100班航班，去年客運量達7,290萬人次，其安全極為重要。機場管理局今年於跑道啟用一套外來物自動探測系統，以確保跑道無任何外來物，飛機可安全升降。 機管局機場運行副總監（運作及服務）姚兆聰表示，外來物有可能危及航空安全，在外國曾引發空難，機管局引入新深測系統後，可全天候24小時監察跑道情況，即使外來物只有3.1厘米長闊、細如高爾夫球般，系統都可於夜間、惡劣天氣下成功發現，保障航道安全，「一架飛機200條人命，最重要都係提升安全。」

姚兆聰表示，如跑道上出現外來物，可引致意外。（李澤彤攝）

一條金屬條曾引致客機爆炸奪113命

所謂「外來物」，姚兆聰形容，即任何有可能危及航空安全，原本不應在飛行區出現的物件。他表示，外來物可引致嚴重飛行事故，如2000年時，一架從法國往美國的法航客機，其輪胎碾壓到一條金屬條導致爆胎，碎片彈入油箱引致爆炸，造成113人死亡，故全球航空業非常重視處理外來物，成本每年約為40億美元。

香港國際機場跑道長3,800米，闊60米，分別南、北兩條跑道。姚兆聰表示，為處理外來物，飛行區工作人員每天都以目測方式，駕車巡查跑道五次，不過由於入黑後光線不足，工作人員只會於黃昏前巡查，始終無法24小時全面監察。

結構塔沿著跑道興建，一共有21座。（李澤彤攝）

姚兆聰指，機管局斥資約2億元，於2015年2月開始安裝外來物自動探測系統，2017年8月開始試行，到今年正式啟用。他透露，機場南北跑道各設11個感應器於大約樓高3、4層的結構搭上，每座塔距離約為300多米，沿著跑道興建，一共有21座。

感應器於大約樓高3、4層的結構搭上，每座塔距離約為300多米。（李澤彤攝） 發現異物 4分鐘內通知控制中心清理 要在黑夜中監察外來物殊不容易，而且跑道又長又闊，姚兆聰表示，感應器猶如閉路電視，全日監視跑道，支援超低光及夜間拍攝，可檢測到任何顏色、形狀的外來物，即使只有3.1厘米長，如高爾夫球般都可發現，系統在晴天及乾燥路面的檢測成功率達95%。他續指，如探測到外來物，系統會在4分鐘內以圖像及聲音提示傳送至停機坪控制中心，工作人員確認外來物後，就會通知專人清理；如有必要，航空交通管制人員更會改動飛機升降安排，甚至封閉跑道，直至清理完畢。

當系統偵測到有外來物，就會發出圖像及聲音提示，工作人員可即時透過螢幕了解現場情況。（李澤彤攝）

跑道上最常見異物：手套、繩、膠紙

姚兆聰表示，平均每個月都有兩至三件外來物，當中手套、繩、膠紙較常見。如在跑道範圍上發現外來物，他表示並非必要即時封閉跑道，如物件於草地，或較側邊位置，因不會影響升降，故毋須即時封閉。

對於新系統，姚兆聰表示，系統不再受環境限制，黑夜都可監察，其進步與人手檢查不可比擬，能進一步確保飛機升降安全，保障旅客安危，「一架飛機200條人命，最重要都係提升安全。」不過他坦言，系統仍未完善，由於使用影像對比技術，當跑道有粗闊胎痕，與原貌不同，都有可能會發出提示，「幾乎每日都會響」。不過他強調，會有工作人員透過螢幕判斷是否有外來物；而且系統有人工智能，不斷學習如何分辨外來物，將會愈來愈準確，「好過佢乜嘢情況都唔響。」