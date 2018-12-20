周星馳遭于文鳳追佣金案　周稱念舊情願付2千萬　于指周拒付款

影星周星馳與前女友于文鳳就天比高物業的佣金及顧問費訴訟，今（20日）在高等法院進行法律爭議，周要求剔除部份二人對話作呈堂證供，並透露二人曾透過中介商討和解，周念舊情曾願付2千萬，于不滿金額，威脅要報警及令周下獄；于則反駁稱從未想把事情鬧大，更曾對著周說：「我仲同其他人講你係有口齒既人！」法官押後裁決。

周星馳稱曾因念舊情而願付于文鳳2千萬元。（資料圖片）

原告為于文鳳，被告為周星馳。于文鳳由重新執業的前律政司司長袁國強代表。

指于曾威脅要令周成階下囚

代表周星馳的律師指，周及于二人曾透過菱電發展有限公司董事胡亮明作中介人，商討如何解決佣金和顧問費的事宜，惟商討過程中于文鳳不滿金額，曾一度威脅會報警，又揚言會令周淪為階下囚。周終透過胡亮明同意給予于文鳳2000萬元，至於賣樓所得的金錢則容後再議。

周稱付款出於二人舊情

周強調，商討期間從未承認任何法律責任，付錢予于只是出於二人的舊戀情。再者，透過胡與于在2011年12月的電郵對話可見，胡向于稱即使她打官司，亦不會有勝算，惟于當時已預備要將事件於訴諸法庭，基於有關商討是以周不損害自己利益下提出，故認為有關對話不能呈堂。

于指周曾答應可分紅

代表于的律師袁國強稱，周與于在1997年至2010年拍拖13年，于既為周的戀人，又是周的財務顧問，即使二人分手後，于仍居於周持有的另一間天比高物業；但于的律師指，分手後于仍繼續替周處理財務事宜，是因為周答應將出售物業，並會把得利分予她。

指于從未想過把事訴諸法庭

袁又說，二人分手後，周未有付款，于亦無第一時間找律師，而是透過胡亮明商討如何和平解決，于曾向周稱欲「大事化小，小事化無，和平解決」，及向周說：「我仲同其他人講你係有口齒既人（I still tell people you honor your word）。」又透露她不喜歡暴露在鎂光燈下，周亦曾表示「不會傷害她」，于商討時從未想過將事件訴諸法庭。

案件編號：HCA 1584/2012