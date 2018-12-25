直擊尖沙咀酒吧室內吸水煙無王管　酒吧派員「睇水」防控煙辦巡查

香港作為「不夜城」，港九新界酒吧林立，大眾入夜後都不乏娛樂消遣活動。近年到酒吧，除了一般的飲酒、吃飯和擲飛標等活動外，亦不難見有越來越多的酒吧開始提供水煙，食客們一呼一吸，酒吧洋溢著各種水煙味道的煙霧和氣味。惟這種看似與一般煙草有別的水煙，同樣受《吸煙（公眾衞生）條例》監管，任何人於法定禁煙區內吸煙或攜帶燃點著的水煙，即屬違法，違者會被定額罰款1,500元。 《香港01》記者早前到尖沙咀酒吧視察，發現三所酒吧均在室內範圍提供水煙食具，亦有不少顧客在室內範圍吸食水煙，現場煙霧彌漫。根據衞生署截至今年10月資料，控煙酒辦巡查逾1,000次，共接獲約290宗涉及在酒吧違例吸煙的投訴，當中作出160宗包括違例吸食水煙的檢控。

不論在酒吧聲稱的室外或室內範圍，均有顧客吸食水煙。（岑卓熹攝）

酒吧1：室內密封範圍提供水煙 職員展示水煙餐牌​

《香港01》記者到尖沙咀一條著名的「酒吧街」，先到樓上一所酒吧視察；由於酒吧未有露台，所以酒吧範圍屬全室內的法定禁煙區。當記者推門進內，甫見酒吧牆上貼有禁煙標示，惟場內卻擺放多個水煙壺。記者向酒吧職員示意想吸食水煙時，職員則向記者提供水煙餐牌，餐牌上有多款味道供選擇，例如蘋果、簿荷和玫瑰等。

職員又表示，晚市時段由於有顧客正用膳，所以需要到酒吧較入的位置吸食水煙，避免影響其他顧客。但現場所見，雖然未有食客吸食水煙，但竟有食客毫不顧忌地吸食電子煙，酒吧職員當時亦未有阻止。

酒吧牆上貼有禁煙標示，惟場內卻擺放多個水煙壺。（岑卓熹攝）

酒吧將燃點水煙用具的地方設於「室外」位置，顧客能清楚看見職員製作水煙的過程。（岑卓熹攝） 酒吧2：「半室外」範圍提供水煙 不符室外定義 在同一條街道，第二所視察的酒吧劃分室內及室外範圍，酒吧於室內位置的牆壁上亦貼上金色的嚴禁吸煙標示，下方更印有「違例吸煙定額罰款$1,500」的警告標語。惟現埸所見，不論在酒吧聲稱的室外或室內範圍，均有顧客吸食水煙；按記者粗略估計，現場有超過一半顧客在酒吧範圍內吸食水煙。而酒吧亦將燃點水煙用具的地方設於「室外」位置，顧客能清楚看見職員製作水煙的過程。 而其中值得注意的是，酒吧聲稱的「室外」範圍，設有暫時性的上蓋封蓋，酒吧左右兩旁的圍封程度，根據記者目測亦至少達各邊總面積的50%的地方，理應定為室內禁煙區域，所以亦受條例監管。若食客在酒吧聲稱的「室外」範圍吸食水煙，即有可能違法，執法人員有權向吸食水煙者發出定額罰款通知書，罰款1,500元。

酒吧場內過半數，超過30名食客均有吸食水煙，整所酒吧煙霧彌漫，空氣亦充滿各式各樣水煙的味道。（岑卓熹攝）

酒吧3：室內提供水煙食具 吸食場面震撼

記者最後到以水煙作招徠的第三所酒吧，尚未踏進酒吧，戶外的數個座位已見有顧客吸食水煙，除了香港人外，亦不乏外籍遊客。及至酒吧全密封的室內範圍，吸食水煙的情況就更「震撼」，場內過半數、超過30名食客均在吸食水煙，整所酒吧煙霧彌漫，空氣亦充滿各式各樣水煙的味道。

事後，記者向三所酒吧再作查詢，三所酒吧負責人均表示，酒吧售賣水煙已非新鮮事，近年亦越來越多人到酒吧吸食水煙。其中一所酒吧的負責人更表示，行內不少酒吧都知法犯法，在室內售賣及容許顧客吸食水煙，為避免控煙酒辦檢控，更會派員到附近街道「睇水」，以防有客人遭檢控。

酒吧負責人明知「知法犯法」，透露會派伙記到樓下「睇水」。（岑卓熹攝）

酒吧1回應：知室內禁吸食水煙 派伙記樓下「睇水」

記者於數日後再到該三所酒吧追問回應，酒吧負責人指香港近兩至三年開始多人吸食水煙，而酒吧提供水煙的情況與酒相若，同樣需要申請牌照。在食客方面，他則指顧客可以在露天的埸所下吸煙和吸食水煙，惟室內就禁止吸食上述的煙草產品。

雖然明知「知法犯法」，但他透露酒吧仍會向顧客售賣水煙，更直言「有陣時都會派伙記喺樓下望住啊，一有需要就即刻收（水煙）㗎喇！」他續指，衛生署及警方會不定時作出巡查，有時候會兩個月巡查一次。

經理指，整條酒吧街的餐廳及酒吧絕大多數都有售賣水煙，直言「It’s not really a big deal anymore.」（售賣水煙已不再是甚麼了不起的事了）。（岑卓熹攝）

經理回應指清楚香港准許酒吧在室外範圍售賣水煙，亦容許顧客在室外吸食水煙。（岑卓熹攝） 酒吧2：週圍的酒吧食肆均有售賣水煙 非新鮮事 由於記者到「酒吧街」的時間尚早，酒吧的室內及「室外」範圍均未有客人吸食水煙，惟「室外」的多張餐桌上，則整齊地擺放多個水煙壺，以吸引顧客。 當記者向該店經理詢問有關室內及室外能否吸食水煙時，經理則回應指清楚香港准許酒吧在室外範圍售賣水煙，亦容許顧客在室外吸食水煙；他更反問記者理應知道室內範圍是禁止吸煙的。他又說，整條酒吧街的餐廳及酒吧絕大多數都有售賣水煙，直言「It’s not really a big deal anymore.」（售賣水煙已不再是甚麼了不起的事了）。

第三所酒吧負責人指水煙銷售更佔其酒吧生意額約百分之四十的比例。（岑卓熹攝）

酒吧3：能否在酒吧內吸食水煙 「You can try」

在煙霧彌漫的酒吧門外，記者以電話訪問形式聯絡酒吧負責人。負責人指近年亦有不少顧客為吸食水煙而光顧酒吧，而水煙銷售更佔其酒吧生意額約40%。由於酒吧逾70%面積為室內範圍，記者問及能否在酒吧內吸食水煙，負責人則向記者回應「You can try.」（你可以試試）。他續說，控煙辦大概每兩星期便會到區內巡查，惟他未有透露過去有否曾遭檢控。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》，本港煙草產品的售賣及推廣均受條例規管。而任何人不得於法定禁煙區內吸煙或攜帶燃點著的香煙、雪茄或煙斗（包括水煙），違者會被定額罰款1,500元。

三成受訪年輕人曾吸水煙

水煙的主要部分為煙碗及水碗，通常以煤炭等燃燒加熱煙草，連接單一軟管或多條軟管抽吸煙草煙霧，往往加入香料或其他口味，因此特別吸引青少年和不吸煙人士使用。吸煙與健康委員會批評水煙壺的設計花巧華麗，意圖淡化其對健康的禍害，水煙煙霧中的化合物不會通過水而過濾，仍含有大量有毒化合物，包括焦油、一氧化碳、重金屬和致癌物，當中一氧化碳及致癌物多環芳香烴的含量較傳統捲煙草更高。

該會曾委託香港大學公共衞生學院就年輕人對水煙的使用及認知進行調查，結果顯示大部分(94.5%)受訪者曾經聽過水煙，曾經及現時使用水煙的比率分別為30.4%及13.4%。