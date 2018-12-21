七旬女經紀認夥文員偷客1.1億股票　公司賠償後結業　被囚11年3月

現已年逾七旬的股票女經紀，於2005至2012間夥同公司的交收文員偷取兩名客戶總值逾1.1億元股票套現，公司和客戶一直未有察覺，至證監會將要查帳時，女文員在在中環企圖自殺才遭揭發。證券公司事後花費1.56億元，買入相關股票賠償客戶，公司最終結業。女經紀和女文員早前認罪，法官今(21日)在高等法院判刑時，斥他們精心計劃犯案，而且時間長達逾7年，遂分別判監11年3個月和7年6個月。

商業罪案調查科總督察陳思敬（右）指證券界人士可考慮聘用獨立會計或核數師查帳。（朱棨新攝）

兩名女被告巫秀華（73歲）和許芳婷（44歲)，案發時分別為中華太平洋證券有限公司的經紀和交收文員。他們早前同承認1項串謀偷竊及1項串謀詐騙罪。

女經紀稱為「填數」偷款

對於兩名被告求情時，互相指對方才是案中主腦。法官判刑時稱，案情顯示女經紀才是案中主腦，兩人角色不同，是伙同犯案，偷取客戶股票和騙取涉案的證券公司。

此外，女經紀求情稱因兩名客戶輸掉300萬元後「走數」，她要「填數」；而女文員則指要支付家人的洗費。辯方指，兩人均因此以身試法。惟法官今指，只能說他們因經濟原因犯案，但非求情理由。

官斥精心計劃

法官續指，考慮案件涉及精心計劃，而且長達逾7年，結果採納串謀偷竊和串謀詐騙的最高刑罰，即10年和14年監禁，作量刑起點。法官因兩名被告認罪而作出扣減，同時考慮女文員曾表示願做證人，頂證女經紀，最終判女經紀監禁11年3個月，而女文員則監禁7年6個月。

證監查帳女文員企圖自殺

案情指，女經紀在2005年1月至2012年10月間偷取客戶的股票，並利用其親戚在證券公司的戶口出售，而女文員則竄改證券公司的電腦紀錄，以作掩飾。

至2012年11月，女經紀得知證監會將查帳後離港，而女文員則在中環企圖自殺，但不果。證券公司董事起疑，證查後發現客戶的股票被盜。

涉案公司賠償客戶後結業

商業罪案調查科總督察陳思敬庭外透露，涉案的中華太平洋證券有限公司在賠償客戶後，已於2012年結業。陳又認為，是次判刑可起阻礙作用。他亦呼籲證券業界人士進一步加強規管，如考慮聘用獨立的會計或核數師查核帳目。

案件編號：HCCC12、13/2017