頑劣學生經歷喪父之痛　醉心朗誦尋回自我　遺憾未曾與父傾心事

「樹欲靜而風不息，子欲養而親不在」伯裘書院中六生周文軒，小學時是逃課、打架「常客」，更曾接受警司警誡；沉迷「打機」時，曾選擇以垃圾解決而不願離開坐位。然而，一切的轉捩點始於中三，文軒的父親不幸患癌病逝。 平日兩父子即使身處同一屋簷下，亦甚少溝通，但當父親過身，文軒翻閱父親的日記，發現父親每日都會花很多篇幅談及家人：「佢平日好少出聲，但原來好關心自己。」父親日記令文軒「重回正軌」，不再凡事訴諸暴力或沉迷「打機」，而是利用課餘時間兼職幫補家計，更在朗誦比賽嶄露頭角。文軒的蛻變，最終獲司徒華教育基金「好學生．好老師」計劃嘉許，惟可惜：「最遺憾無得同你（父親）傾過心事……你辛苦了。」

周文軒獲司徒華教育基金「好學生．好老師」計劃嘉許，惟他同時擁有一段不平凡的過去。（梁鵬威攝）

小學時期的周文軒迷信暴力可解決問題，經常與同學們拳腳相向，情緒大起大落，更不時逃課、對師長朋輩態度惡劣；相關頑劣行徑於小三、小四時尤其嚴重，最後需接受警司警誡，並轉讀香港扶幼會則仁中心學校。

曾沉迷打機 連上厠所亦只用垃圾袋解決

經歷兩年的群育學校生涯，文軒最終升讀直資中學伯裘書院；惟他的在中一及中二時，情緒問題依然存在，更沉迷電腦遊戲。他形容，當時的沉迷程度不單是廢寢忘餐，甚至連小便，都寧願用電腦檯附近一個包上垃圾袋的桶解決，不容許錯過任何遊戲時間。

父母本應管教，惟文軒的母親任職食品工場工人，每日需工作逾10小時賺錢養家，身體狀況不佳，與兒子的溝通時間不多；至於年過七旬父親，平日亦沉厚寡言，說話不多，令文軒不敢與他溝通。

對於父親的離世，周文軒感慨：「樹欲靜而風不息，子欲養而親不在，嗰種感覺係痛入心。」（梁鵬威攝）

就讀中三時 父親因癌症逝世

然而，拒絕與父親溝通的決定，成為文軒今時今日的遺憾。文軒就讀中三時，父親確診患末期癌症，最終不幸病逝；雖然兩父子溝通不多，經歷摯親離世，文軒仍是難忍悲痛，經常躲在床上啜泣。

翻閱日記 揭父原是港大生 曾參與三峽水利工程

經歷喪父之痛，成為文軒的一個人生轉捩點。他翻閱父親生前的日記，發現父親原來是港大畢業生，曾回內地參與建造三峽大壩等水利工程，後來回港從事銀行業；雖然父親平日愛閱讀、不愛說話，但文軒發現，父親幾乎每日都會在日記中談及家人，更寄望兒子能升讀大學。

文軒才察覺，逝去的光陰已成遺憾，他感慨：「原來爸爸好關心自己……樹欲靜而風不息，子欲養而親不在，嗰種感覺係痛入心。」

周文軒熱愛朗誦，屢屢於比賽中獲獎。（梁鵬威攝）

「伯裘書院、幾位老師都係我的恩人。」文軒開始「繼承」父親的喜好，醉心於閱讀傳統中華文化、歷史相關書籍，在老師的協助下，更發掘出其朗誦才能。

中四自參與朗誦比賽並奪獎

自中四起，文軒開始參與朗誦比賽，先後奪得9個獎項，包括在第70屆香港學校朗誦節的高中二人對誦組別獲季軍、2018年亞洲學生朗誦比賽高中普誦話詩詞（獨誦）組別獲得冠軍等。

為幫補家計，文軒升讀高中後，開始利用課後時間到超市、燒烤場兼職，賺錢幫補家計，「唔想攤大手板問阿媽拎錢。」他更曾自掏荷包，購入400多支筆捐贈予廣西的貧困學生。

周文軒：「伯裘書院、幾位老師都係我的恩人。」（梁鵬威攝）

由作文有過百錯字 至苦練書寫 最後獲「好學生獎」​

曾任教文軒的中文老師周家蕙憶述，文軒在中三時正經歷喪親之痛，惟他沒有將傷感在課堂或校內發洩，同學、老師都不知道其家庭狀況。周說，文軒當年的作文曾有過百個錯字，亦曾批評他的書寫字體欠佳；文軒隨後用整個暑假的空閒時間練字，對此周形容：「我好欣賞佢肯嘗試、堅持。」

在學校的推薦下，文軒獲頒司徒華教育基金「好學生獎」。周家蕙形容，品學兼優、成績卓越的學生，並非推薦的唯一因素，而是希望透過計劃表揚一些經過奮鬥的學生。

另一名恩師梁翠雲則說，文軒刻苦工作幫補家計，更歷經家庭劇變，「獲獎對佢係一種認可，好開心！」

冀升讀大學與歷史文化相關課程

談及未來，文軒希望可升讀歷史、文化相關大學課程，將來投身文物保育相關工作。

目前文軒雖然已升讀中六，周末仍堅持到燒烤場兼職；至於「好學生獎」的獎金，則會預留予母親看病，以及將來升學之用。被問及同時需要兼顧學業及工作會否感到辛苦，文軒回答：「父母已經為自己努力咗咁多年，點解自己仲要埋怨？」