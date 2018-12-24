領養狗隻收按金兼且只退換貨品　動物組織被指售狗　案件開審

居港台灣女子向非牟利動物組織領養小狗，卻要交逾8千元費用，包括動物絕育按金，完成手術後亦只能換取按金等值貨品。女狗主領養小狗後覺不對勁作投訴，漁農自然護理署票控該組織指行為有如售狗，組織否認指控，案件今（24日）在屯門法院開審。女狗主稱曾要求自行帶狗隻絕育，免付按金不獲許；組織負責人卻指狗主自願捐助，且稱已向署方查問，認為未有違法。裁判官把案押後至下月18日裁決。

女狗主陳依君指不會與「假慈善機構」換取貨物。（林樂兒攝）

被告為非牟利獸醫機構有限公司，簡稱NPVO，上月已改名為亞洲非牟利動物救援有限公司，涉於今年4月12日在屯門好景工業大廈，沒有許可證而出售狗隻。

退回控金只許退換貨品

居港台灣女子陳依君供稱，她領養小狗當日共支付8340元，包括6600元為醫療費、1500元為絕育按金，餘下的240元用以購買狗糧。她曾問職員能否直接帶狗隻到診所做絕育手術並支付所需費用，以代替按金，對方稱不可以，但可在小狗完成絕育手術後，出示相關證明文件，並可換取按金等值之貨品，陳最後領養了一隻約瑟爹利小狗。

稱不要向假慈善團體換取貨品

被告組織並未有聘用律師，組織董事曾曦儀問陳為何不與組織商討訂金安排，陳謂不需要向假的慈善團體取回同值貨品，但認沒主動聯絡組織，但承認組織沒有逼她領養動物，但她決定領養小狗時有點倉卒。

被告組織董事曾曦儀稱曾查問不涉強制領養費不算賣狗。（林樂兒攝）

曾查問無強制領養費不算交易

裁判官宣告表證成立，曾有代表組織出庭自辯，指她的組織有獲稅務局發出慈善牌照，他們亦曾致電漁護署就牌照等問題查詢逾一小時，得知如轉讓動物不涉及強制的領養費，便毋須申請牌照，而全數退還絕育按金亦不算交易。

指狗主自願捐款予組織

曾澄清，組織只要求領養者付按金，只要狗主承諾會辦絕育手術，便可退回費用。她又指曾向陳說明完成手術後可退回按金；而陳所付的6600元是陳自願付出的。

案件編號：TMS11889/2018