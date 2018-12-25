美國FDA：氟喹諾酮類抗生素或增主動脈瘤風險　本港衞生署發警示

美國食品藥品監督管理局（FDA）早前公布，氟喹諾酮類（fluoroquinolone）抗生素藥物或增加主動脈瘤的風險。香港衞生署發出藥物不良反應警示，提醒醫護人員不應處方該類藥物予患有主動脈瘤的患者以及高風險人士。 衞生署透露，至今接獲共5宗個案服用同類藥物引致的不良反應，惟個案與主動脈瘤風險無關。

美國FDA指出，氟喹諾酮類抗生素或增主動脈瘤風險。（視覺中國）

美國FDA公布服用氟喹諾酮類（fluoroquinolone）抗生素藥物，會增加主動脈瘤破裂的風險，可致出血甚至死亡。高危人士包括長者、高血壓人士、本身患有主動脈瘤的病人等，FDA建議醫護人員應避免處方該類藥物予高風險病人。

本港衞生署發出藥物不良反應警示，衞生署發言人透露，本港目前共有188種已註冊含有氟喹諾酮類（fluoroquinolones）的藥劑製品 ，包括81種含有成分環丙沙星、62種含有左氧氟沙星、6種含有莫西沙星、7種含有諾氟沙星、30種含有氧氟沙星、1種含有司氟沙星及1種含有普蘆沙星的人用口服及注射製劑，全屬醫生處方藥物。

署方指，藥劑業及毒藥管理局轄下的藥物註冊委員會將討論有關警示。署方又透露，至今共收到5宗相關的藥物不良反應個案，其中4宗個案涉及服用「levofloxacin」後出現藥物不良反應，包括病原體耐藥、藥物作用缺乏、體重下降、失眠、胃腸不適、肌肉痛等情況。另一宗個案涉及服用「moxifloxacin」後出現血壓降低、上腹痛、皮膚腫脹、蕁麻疹等情況。

署方強調，這些個案與最近美國食物及藥物管理局公布關於氟喹諾酮類藥物或增加主動脈瘤的風險無關。