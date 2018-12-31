【除夕夜．時鐘酒店】早午晚客不同：媽媽送子女上學後與愛人光顧

佳節氣氛濃烈，情侶或需找個地方「一夜浪漫」。網上訂時鐘酒店程式負責人李偉年(Kenneth)直言，「聖誕新年檔期當然旺場，但其實平時周五、六差唔多，就連清明拜山嗰日都旺，因為放假！」最淡是農曆大年初一及年初二，因多數會陪伴家人過年。 根據他一年以來的資料收集，得出時鐘酒店不同時段租客類別。當中最想不到的，是有媽媽於早上送子女上學後，會與愛人到時鐘酒店。 李偉年花超過一年走均全港數百所時鐘酒店收集資料，編寫手機應用程式上架半年，自言為時鐘酒店版「Trivago」，現與過百所時鐘酒店合作。

與男友一同經營性商店的Bella（右）說，由於居住環境擠迫，不少情侶會到時鐘酒店過二人世界。（譚威權攝）

土地問題 情侶選擇到時鐘酒店

與男友一同經營性商店的Bella分享對時鐘酒店的經驗時說，未曾到過這類地方前，係會有不少幻想，「覺得好細，同埋得一張床、有好多人嘅體液，我未嚟就會咁諗。」她說不少女士怕被誤會「隨便」，避忌跟其他人談及有關話題，但了解後就會認同是「生理所需」。「（情侶）剛拍拖會先去長洲嗰啲，都係有少少渡假感覺，算係去酒店經歷第一級。」其後他們才敢接觸時鐘酒店，當作「家」以外的選擇。

她跟男友現在同居，但也非常認同香港的「土地問題」嚴重。她認識不少夫婦或愛侶跟長輩同住，不太方便，故選擇到時鐘酒店過二人世界。

李偉年年前自資建立「時鐘酒店」訂房app，自言為「book時鐘界的Trivago」。（李澤彤攝）

油尖旺區最旺 聖誕新年旺 清明都爆滿

網上訂住時鐘酒店程式「EDEN」負責人李偉年表示，不少房東都指聖誕新年檔期較快爆滿，事實上是每逢假日均「旺場」，「聖誕檔期當然旺場，但其實平時周五、六差唔多，清明都無問題，放假嘛！初一初二拜年講呢啲唔係太好，你要陪屋企人打牌。」

根據他一年以來的資料收集，得出了時鐘酒店使用時間表。他說，每日到酒店的客源種類也固定，較為旺場的必會數到油尖旺區，中午為上班一族「偷跳」、下午2時至4時主要為營業員及學生，晚上8時至晚上11時為一般情侶為主。但最為想不到的，是上午11時原來已「客似雲來」，「有些時候，我哋去九龍塘做資料搜集觀察時，好多名貴靚車行經中學、幼稚園，真係有媽媽送（子女）返學後去（時鐘酒店）！」

床頭燈亮起，令時鐘酒店房更添情趣氣氛。（李澤彤攝）

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尖沙咀時鐘酒店多理大中大學生客

李偉年又提到，現時不少較新的時鐘酒店跟隨韓國同業做法，以「無人駕駛」方式般操作，即付款後會收到房號碼及門鎖密碼，整個過程不用接觸伴侶以外的其他人，「呢啲好多大學生客用，尤其理大同中大嗰啲，因為大部分酒店喺尖沙咀，佢哋（行路或搭東鐵）過去比較近。」

有時鐘酒店為吸引情侶光顧，加裝60吋投影螢幕。（李澤彤攝）

自由行旅客貪平 旺季寧租時鐘酒店

近年油尖旺區所見，會有自由行旅客購物後，拖篋到有時鐘酒店，他們可謂另類住客，將時鐘酒店當作一般酒店入住。李偉年說，香港的酒店房租太貴，部分旅客因而選擇時鐘酒店，「10月黃金周可以上到2,500元一晚，好貴！時鐘酒店假日最多只收250元300元幾個鐘，所以佢哋都會租。」他指經營者東主通常會將較裡面、較靜角落的房間留給這類租客，以免受聲音影響。