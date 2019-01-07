【政策分析】屯門內河碼頭綜合規劃　附近有地方協同發展效益更大

土地供應專責小組上周提交的土地大辯論最終報告，提出8個優先選項。當中，社會對於「發展內河碼頭用地」的討論相對較少。 現時屯門西內河碼頭用量不如預期，將用地拿作發展不無道理，故爭議也不多。如果可以按照小組報告建議，將附近的龍鼓灘及日後的填海區綜合重新規劃，更加可以豐富土地用途，包括考慮發展房屋。政府現時對於龍鼓灘近岸填海以及內河碼頭發展，亦持正面態度，因這相當配合政府「明日大嶼」的大計。 不過，將內河碼頭及龍鼓灘綜合規劃發展，涉及一個極難處理的議題：在該處附近有一個佔地極廣的設施，如能一併納入規劃甚至考慮重置問題，發展時可產生顯著的協同效應。然而，政府曾經嘗試處理這個地方，惟未能成事，因此從土地供應專責小組展開工作起，這個地方就被剔出18個土地選項以外，該處便是屬軍事用地的青山練靶場。

內河碼頭（圖中深藍部分）鄰近工業設施及龍鼓灘，如能綜合發展，可望釋出更多土地建屋。（資料圖片）

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內河碼頭用量不似預期 綜合規劃後或可發展房屋

位於屯門西的內河碼頭佔地65公頃。九十年代香港河運發展迅速，珠江三角洲的貨運物流與日俱增，於是政府拍板發展內河碼頭，經公開招標交予私人公司營運，1998年起逐步投入運作，主要提供內河集裝箱貨運服務，支援葵涌貨櫃碼頭及中流作業的運作。

不過按照土地供應專責小組說法，隨珠三角區內港口設施的發展，內河碼頭貨物處理量近年逐漸減少。2017年，內河碼頭泊位使用率僅為其容量的24%，純粹由內河碼頭處理的吞吐量約佔香港港口貨櫃總吞吐量3%。所以小組認為在「地盡其用」原則下，內河碼頭的吞吐量可以被其他本地港口設施所吸納，騰出現有土地發展。

在小組的計劃中，發展內河碼頭用地屬中長期選項，適合發展工業設施。不過現時屯門西已有工業用地，擬議龍鼓灘填海區亦可以安置特殊工業、棕土作業重置等厭惡性設施，故小組在報告內建議推展「概念性選項」，即長遠發展內河碼頭及鄰近用地，綜合規劃土地用途，內河碼頭一帶則有機會發展住宅，回應社會殷切的房屋需求。

內河碼頭使用量未如預期，因此土地供應專責小組建議發展其他用途。（香港內河碼頭有限公司網站圖片）

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屯門西綜合發展 與明日大嶼「一脈相承」

目前政府對於綜合發展內河碼頭至龍鼓灘一帶，態度頗為正面。特首林鄭月娥在去年施政報告中提到，政府發展「明日大嶼」願景，會以運輸基建先行，由屯門沿海地帶設立道路和鐵路，貫穿北大嶼山、中部水域人工島以及港島北。她明確提到整個明日大嶼願景，「包括重新規劃後的內河碼頭區和龍鼓灘等多個發展區」。

雖然目前屯門區對外交通飽和，屯門公路和西鐵線負荷都接近上限，但始終內河碼頭發展屬中長期以至概念性選項，發展所需年期長，政府有充足時間改善基建。待現時的屯門至赤鱲角連接路完工，再加上構思中的屯門西繞道、十一號幹線以至連接屯門與港島的新鐵路有眉目，交通問題可望改善。

屯門西內河碼頭、龍鼓灘綜合規劃發展頗符合政府的議程，林鄭月娥在施政報告中也曾提及。（資料圖片）

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香港軍事用地佔2,700公頃 青山練靶場佔2,200公頃

不過說到綜合規劃屯門西，現時有一處設施位處內河碼頭和龍鼓灘附近，佔地甚廣，市民思考該區土地用途時很自然會聯想到，那就是青山練靶場。青山靶場位於屯門市區和龍鼓灘之間的山地，回歸前已設立，回歸後交由駐港解放軍管理。

現時全港共有19幅軍事用地，總面積約2,700公頃，其中青山靶場佔2,200公頃。軍事用地屬國防範疇，外界難以得知內裡實際運作，但在香港土地不足之下，市民大眾難免會提出疑問，為何練靶場需要用到如此廣闊的範圍？例如良景邨後方青山靶場內的菠蘿山「大峽谷」，由於地勢獨特，解放軍相對較少到該處訓練，近年成為行山客打卡熱點，直至前年解放軍貼出告示，不准遊人再進入。

這是世界各地頗為常見的現象，軍事用地隨著城市發展，位置愈來愈接近民居、重要設施或擬議發展的區域。按照立法會文件，現時駐港解放軍約有8,000至10,000人。澳門同為特區，駐軍人數約為1,000人。

本土研究社成員陳劍青曾估計，現時適合發展的軍事用地約有300至400公頃，若以高密度發展，1公頃便可興建1,000伙單位。自由黨榮譽主席田北俊更曾提出，填海發展需時太長，本港防務需要亦未必很大，青山練靶場是建屋良地，可考慮向中央政府爭取，運用部分土地發展。

有「香港大峽谷」之稱的菠蘿山，吸引不少市民「行山打卡」，實際上是位於軍事禁區青山靶場之內。（資料圖片／李澤彤攝）

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中央表明港軍事用地「沒有閒置」

根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》第13條，香港駐軍的軍事用地，經中央人民政府批准不再用於防務目的，無償交由特區政府處理。但不論在任何地方，發展軍事用地都極其敏感，因涉及國防問題，以及政府和軍隊之間的互動。

其實在土地小組初期的會議，曾觸及軍事用地發展，一度打算在去年2月左右討論。然而，當時港府引述中央回覆指出，軍事用地沒有閒置情況，所以往後「軍事用地」就從小組議程中抽起，往後直接被剔出土地選項，不在諮詢範圍，港府至今亦沒有計劃向中央要求改變軍事用地的用途。

因此，要將青山練靶場列入屯門西整體規劃，關鍵在於特區政府再向中央政府和駐港解放軍提出，以換地或其他方式徵用該軍事用地。以目前的政治環境來說，要是日後沒有重大改變，政府再向中央政府要求、以及成功爭取的機會確實相當低。