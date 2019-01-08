調查：受訪長者對房顫認知不足　逾四成不知醫生應監測心跳

根據國際指引，65歲以上的病人因不同原因求診，醫生亦應為其把脈透過心電圖檢查作心房顫動（房顫）篩查。不過，香港心臟專科學院一項調查發現，65歲及以上的長者對心跳監測以及早識別房顫的認知不足，超過4成受訪者認為因心臟以外問題求診時，醫生無需要為其把脈或作心電圖檢查以測心跳，亦有逾6成人仍不知心電圖是診斷房顫其中最主要的方法，該院建議將房顫篩查納入為新增的地區健康服務。

香港心臟專科學院候任院長陳藝賢醫生（左一）、 亞太心律學會會長劉柱柏教授（左二）今發表調查報告，指長者對心跳監測以及早識別房顫的認知不足。 （受訪者提供）

本港約有一成65歲以上的長者患有房顫，患者中風風險較一般人高5倍，根據國際指引，65歲以上的病人因不同原因求診，醫生亦應透過把脈或心電圖檢查作房顫篩查。

不過，香港心臟專科學院去年10月透過電話，訪問了813名65歲及以上的長者，結果發現，超過4成受訪者認為因心臟以外問題求診時，醫生無需要為其把脈或作心電圖檢查以測心跳；亦有63%人仍不知心電圖是診斷房顫其中最主要的方法。

香港心臟專科學院候任院長陳藝賢醫生指，由於人口老化，隱藏在社區的房顫高危人士及房顫患者也預料會陸續增多，他建議在即將試行的葵青社區綜合護理康健中心，在提供高血壓、糖尿病和中風等預防和康復服務當中，加入房顫篩查，並長遠研究推行系統性的全港房顫篩查計劃之可行性，認為可有助降低整體中風風險，長遠可減輕本地醫療系統的負擔。