科技日新月異，人臉辨識技術愈來愈普及，除了手機設有人臉識別解鎖，內地當局多次憑此技術成功捉拿逃犯。而主打人工智能服務的內地創科公司圖譜科技，正將人臉識別技術擴至商業及教育用途，包括在合作學校內裝有攝錄鏡頭，收集學生課堂內的表情動作，分析課堂質素。 有到該公司參觀的香港大學生直言，科技發展對人類有利，但當應用至日常生活、學校課堂，「將人的一舉一動數據化，是太不人性化......先進得讓人產生恐懼！」

左起為圖譜科技市場負責人（CMO）李麟、高級產品經理王中秋。（鄧穎琳攝）

圖譜科技市場負責人（CMO）李麟接受訪問時指出，公司以監察互聯網圖片及影片服務起家，可在約0.2秒內分析客戶平台上的單張圖片有否含有暴力、自殺或色情等不良信息，目前華為、阿里雲等多個內地知名品牌亦成為其合作伙伴，而因應近年競爭上升，該公司正努力將人臉識別技術拓展至零售、教育及保安等範疇。

透過人臉辨識可知客戶性格及喜好

李麟說，合作企業將攝錄鏡頭的資料傳給圖譜後，人臉辨別技術可紀錄及分辨客戶的性別、年齡、衣著打扮、到訪次數、時間資料等，亦會分析客戶性格及喜好，當VIP客戶進店時向店員作出提示，以增加進店購物客戶的比例；以及按客戶停留時間在冷門貨區中發掘具潛力的產品。

圖片識別助零售店執貨架、補貨 今年3月於香港零售市場應用

圖譜科技高級產品經理王中秋透露，該公司將與本港一家設有美妝店及超市的大型零售跨國企業合作，運用圖片識別技術，快速分辨店舖內零售店貨物有否擺放錯誤或缺貨；但因港人重視個人私隱，對人臉的私隱敏感度相當高，王中秋指，即使攝錄鏡頭可更快速方便識別貨物，該跨國企業仍堅持不採用，故合作暫時只會以圖片形式進行；而技術於2019年3月，在香港超過十間零售店應用後，會由店長負責拍照並傳送，估計可將日常「點貨」工序將由2至3小時，大幅縮至半小時。



與學生合作 紀錄中小學生課堂表情動作 分析課堂質素

事實上，現時在內地圖譜科技亦將人臉識別，應用到校園保安及教育用途上。李麟透露，該公司正與內地數間中小學合作進行試驗，安裝監察系統防止外人入校；校內則設有鏡頭監察學生聚集情況，防止打鬥，並加設電子圍欄防止學生進入危險區域，甚至在課室內裝攝錄鏡頭，收集學生的表情及表現，以分析課堂質量。

有人在睡覺、學生聽老師講課的表情、有否舉手提問、考試時有否作弊……也是對課堂質量的評分。 圖譜科技市場負責人（CMO）李麟

香港大學理學士五年級生溫同學形容，將科技廣泛應用於民用範疇、甚至連學生上堂表現都紀錄及分析，會令人產生恐懼。（鄧穎琳攝） 港大理科生：「將人的一舉一動數據化，是太不人性化」



至於如何平衡私隱？李麟指，目前集中在廣東地區的學校進行試驗，相關家長及學生均得悉校內設有攝錄儀器，認為貼有告示提醒便可，直言家長支持措施。 但參加青協「高鐵青年號．創科體驗行」到該公司參觀，香港大學理學士五年級生溫同學卻認為，除了警方用作保安用途外，不應將有關科技應用在民用範疇。 他解釋，學生上堂時偶爾感到疲倦乃人之常情，而人工智能卻一一記錄在案，令他心生恐懼。

科技帶來方便是可以的，但應用方面行得太前就不好……警察用來查案是可以，但上堂都要監控，街上每個鏡頭都影你，數據化你所有資料，便不太好……每個學生上堂時都擔驚受怕，是嚴重侵犯人的私隱。將人的一舉一動數據化，是太不人性化……內地科技先進到讓人產生恐懼！ 香港大學理學士五年級生溫同學

而在商業用途方面，他擔心以人臉識別會帶來歧視，令店員只集中招待熟客，輕視曾到店、但不曾消費的客戶。