扶康會倡政府增建成人智障家舍　提升智障人士生活質素

不同類型院舍的居住環境及質素，近年均備受關注。扶康會今（10日）發表研究報告指，大多數曾參與其小型智障人士家舍「關愛家庭」的義工都認為，參與後更接納及願意接觸智障人士；而計劃的成員亦認為，「關愛家庭」的居住環境比標準院舍更好。 扶康會建議，政府應考慮在香港增建小型成人智障家舍，提升智障人士的生活質素。

扶康會建議，政府應考慮在香港增建小型成人智障家舍，提升智障人士的生活質素。（李家偉攝）

扶康會現有「關愛家庭」計劃，目標是容納最多8名智障人士作為家庭成員，與工作人員一同生活，令這些身為孤兒或父母年老而無力照顧的智障成人，可享有家庭生活。除工作人員，計劃亦聯繫社區內的義工，增加社區與智障人士的接觸，提高社區人士對智障人士的認識及接納。

扶康會於2018年5月7日至30日期間，以問卷調查成功訪問30位參加「關愛家庭」計劃的義工，接近八成受訪義工認為，在加入服務後，更願意接觸、接納智障人士；同時有八成的受訪義工指，對智障人士的知識有顯著上升。

報告亦指，與居住50人的標準院舍相比，「關愛家庭」成員較喜歡其居住環境；又認為與其他成員、工作人員有密切的互動關係。

扶康會建議，政府應就設立小型成人智障家舍展開研究，考慮在本港增建小型成人智障家舍，提升智障人士的社會共融及生活質素。