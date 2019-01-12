警隊175周年同樂日　3D片模擬旺角騷亂掟磚　佔中展板無提催淚彈

香港警隊自1844年成立，明年將是成立175周年。警務處今日（12日）起，一連兩個周末舉辦「香港警隊175周年大匯演暨警民同樂日」。 於警察學院內設有多個展館，分別展示警隊古今演變，當中更設有3D影片，模擬多項大型事件，包括旺角騷亂等，亦有展示佔領中環行動期間的相片。 而大匯演中亦有警員步操列出區徽、成立年份等數字圖案，並有警犬演出。

展板雖然有展出佔中圖片，但以「日峰」行動代號代表，沒有提及佔中等字眼。（張嘉敏攝）

「香港警隊175周年大匯演暨警民同樂日」於今日（12日）、周日（13日）、下周六（19日）及下周日（20日），共4日於黃竹坑香港警察學院舉行。市民可憑票入場，而早前派發的1.2萬張門票已全數派出。

活動分為六個主題專區，設有多個展覽展示警隊多年來的演變，亦有將近年多項本港大型事件呈現市民眼前，包括佔中、旺角騷亂等。當中於「環迴警點」展館內，製作一套長達約7分鐘的3D影片，以360度環迴系統模式播放。影片內展示出多項大型事件，如佔中時期的相片、報道；另有警方執法時的模擬片段，包括拆彈、劫案搜證，及旺角騷亂等。不過，播放模擬旺角騷亂畫面時，僅有示威者掟磚、警方以盾牌遮擋的情況，並無警員對天開槍、警員掟物件還擊等畫面。

至於另一展館內的展板，同樣亦展示警隊歷年標誌性事件，如2005年世貿會議，處理韓農示威的保安工作，形容為「艱鉅任務」，稱警方以「決心、勇氣及專業精神」面對挑戰。不過於佔中部分，展板內無加以描述，並以「日峰」行動代號代表，而相關圖片則配以當時警民對峙的畫面，未有催淚彈等標誌性圖片。至於旺角騷亂甚至未有配相。

展館內有殖民地時代的警察服裝。（張嘉敏攝） 展館內亦將警隊古今演變呈現觀眾眼前，包括殖民地時期不同國籍的警察制服，如印度籍及歐洲籍的警察服飾。其中亦可看到1950年代重案組使用的證物搜集箱、傳統拍攝相機等。觀眾亦可透過VR技術穿梭學院的校園設施，而入場市民可獲贈一個全息影像展示器，觀看10個不同警隊部門成員的影像。

至於警隊現時的裝備，活動內亦設有多個攤位，各由不同警方專責隊伍的成員，介紹其裝備。當中包括反恐特勤隊的近30磅防暴盾、sig516長槍等；入場市民更可穿上避彈衣及頭盔拍照留念。同場亦有爆炸品處理課呈現拆彈的沙地、拆彈機械人等。

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同場的大匯演的表演項目包括：警察樂隊及無口令步操、警犬服從性表演，警隊護送組駕駛技術示範，反恐部隊障礙挑戰賽及聯合反恐演習。當中無口令步操，警員分別排列成1844、175等數字，分別代表警隊成立年份及成立周年。而警犬演出中有四隻警犬登場，除示範一系列服從性表演外，亦模擬捉賊情形，更做出「狗仔心外壓」模擬救人。

市民張太與家人到場參加同樂日。（林若勤攝）

於聯合反恐演習中，有飛虎隊成員模擬遇上四名恐怖分子，當中不乏槍擊、爆破示範等，更有隊員乘坐直昇機游繩而下，最終成功逮捕犯人。現場不少市民均帶同子女到場，市民張太太與丈夫及女兒到場。她透過任職警員的友人取票，認為透過今次的同樂日可更了解警隊職責；其女兒則稱最喜愛警犬演出。同樣一家到場的鄭小姐對大匯演各項示範大感滿意，尤其喜歡飛虎隊的示範。