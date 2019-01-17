沉淪毒海終回頭　牧師領新生人士揚帆出海：冀助青年做好人生規劃

過去不少人認為揚帆出海是名流專利，然而事實或非如此；有帆船運動員以任何人「上得船就有用」的概念，將自己的賽船改造成關愛平台，希望可以讓新生人士透過在上船學習、工作，改變他們的人生態度，規劃人生。 帶領新生人士登船的牧師鄭振華表示，希望是次經驗令他們擴闊眼光，明白到世界原來都可以「海闊天空」，甚至啟發他們對帆船運動的興趣，讓他們更有效地規劃將來。

香港遊艇會雖然名為「遊艇會」，但原來主要會員都是以參與帆船運動為主。（盧翊銘攝）

提供戒毒服務的基督教新生協會，早前與香港遊艇會船隊合作，協會近30名成員早前踏上帆船「孟恭祝」號出海，除了學習航海知識及帆船操作，更在新生協會的牧師帶領下，進行生涯規劃，開啟人生新一頁。

陳孟豪（前左一）、邵洪達（前左二）及牧師鄭振華（前右一）都是第一次踏上帆船。（盧翊銘攝）

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登上帆船憶輕狂歲月 牧師鄭振華：以前坐船係去喜靈洲

帶領一眾新生人士的基督教新生協會牧師鄭振華，過去原來亦曾在毒海浮沉。與其他的新生人士一樣，他過去從未踏上過帆船出海，更笑言「以前坐船係去喜靈洲（戒毒所）」。曾為同路人，牧師卻指吸毒情況今非昔比；他稱現時的吸毒情況變得更年輕化、專業化，連帶戒毒服務也要與時並進：「唔可以好似以前咁掉你去荒島就戒（毒）」，直言「要為年青人諗多啲」。

鄭振華認為，希望可以讓新生人士明白到世界原來都可以「海闊天空」。（盧翊銘攝） 冀透過出海啟發新生人士興趣 有人或認為吸毒者生命充滿灰暗，鄭振華指是因為他們過去未有做好生涯規劃，因此生涯規劃對他們來說很新鮮、陌生，即使他們現時重投社會工作，工作範疇亦非常狹窄，未能發揮個人興趣及專長；但他強調「大家（新生人士）都好醒目」，只是未必合適讀書，倒不如讓他們發揮才能，「好過叫佢地坐定定！」

為了讓新生人士更快融入社會，鄭振華指應讓新生人士接觸過去沒有機會接觸的事，可以拓展他們的眼界了解自己興趣、長處，讓他們發現「原來生命可以好精彩」。希望透過是次揚帆出海的機會，令他們擴闊眼光，明白到世界原來都可以「海闊天空」，甚至啟發他們對帆船運動的興趣，讓他們更有效地規劃將來。

「無論係咩人，上得船就有用！」

是次能夠揚帆出海，其實全靠資深帆船運動員蔣慶強，以及香港遊艇會船隊「孟恭祝」號船員的支持。現年66歲的蔣慶強有超過30年的賽船經驗， 他指，帆船運動涉及多方面知識及技巧應用，更要靈活應變；他提到，在船上可以做的事很多，包括掌舵、繩結、旗幟。職位之多，人人各司其職：「所以無論係咩人，上得船就有用！」

蔣慶強直言，船上人人各司其職：「所以無論係咩人，上得船就有用！」（盧翊銘攝） 蔣慶強直言，過去基本上連市民亦很少接觸到帆船，更遑論新生人士；希望藉「孟恭祝」號作為一個關愛平台，讓新生人士可以一同揚帆出海，認識帆船運動。同時除了讓他們在船上做好生涯規劃，亦打算招攬潛質或有興報的新生人士，安排他們日後在船上學習及訓練。 牧師鄭振華亦希望學員能面對群眾，稱因為「對融入社會好重要」。他又認為「世界無免費午餐」，社會雖然已比往時更開放，也更容易接納新生人士，但學員仍要加倍努力賺取社會的認同。