會展、亞博館去年推掉近80宗活動申請　邱騰華：未能估算經濟損失

香港會議展覽場地不足問題時有討論，港府較早前表示，預計最快2026年來能騰空灣仔北三座政府大樓用地作擴建工程。今日（16日）的立法會會議中，有議員提到會展飽和問題及對港損失時，商務及經濟發展局局長邱騰華書面回覆中表示，去年灣仔會展展覽場地及亞博館場地，分別因場地不足而推掉31宗和47宗會展活動申請，惟未能估算因場地不足而推掉的會展活動對本港造成的經濟損失。

邱騰華表示，由於搬遷計劃規模龐大，當中涉及29個政府部門和司法機構，共計超過1萬名員 工，加上需時興建不同新政府大樓以作重置，因此搬遷需要分階段進行。（資料圖片）

根據香港會議展覽中心和亞洲國際博覽館管理公司的資料，去年，灣仔會展中心專門用作展覽的場地有75天達到飽和，而亞博館則有81天達到飽和。以會展中心為例，單一大型展覽會當中，2014年至2018年期間，每年的珠寶展覽為3個，禮品、產品採購及美容展覽則為各1個；亞洲國際博覽館於亦只有兩個電子展覽及一個珠寶展覽，5年間只有去年增加一個電子有關展覽。

去年，會議展覽中心和亞洲國際博覽館兩個場地分別因場地不足而推掉31宗和47宗會展活動申請。邱騰華解釋，數字只包括租用會展中心或亞博館全數面積的單一展覽，未包括同期舉行並合共租用有關場地全數面積的展覽。此外，有個別展覽沒有租用整個展覽場地，惟租用場地的單位在保安、人流或技術上的要求等，致剩餘場地不能用作同時舉辦其他展覽。

去年，灣仔會展中心專門用作展覽的場地有75天達到飽和，而亞博館則有81天達到飽和。（資料圖片）

邱表示，港府於2014年委託顧問進行的研究，估算未能滿足會展場地總需求所導致的總經濟利益損失，當中包括場地需求、活動數目、參與者人數、活動及參與者的開支數據等資料，對直接開支、間接開支、衍生開支、增加價值及相關就業估算。惟有關評估涉及大量商業敏感資料及複雜計算，現時未能估算因場地不足而推掉的會展活動對本港造成的經濟損失。

提到對於行政長官林鄭月娥於去年的首份施政報告當中宣布，會拆卸灣仔會展中心毗鄰的三幢政府大樓，騰出地方擴充會展場地的跟進時，邱騰華表示，由於搬遷計劃規模龐大，當中涉及29個政府部門和司法機構，共計超過1萬名員 工，加上需時興建不同新政府大樓以作重置，因此搬遷需要分階段進行。

他提到，西九龍政府合署會是首個落成的重置項目，相關部門將於今年1月起陸續遷入。其餘的重置項目亦正按計劃推展。期望最快可於2026年全部完成搬遷，從而騰空用地供會展設施、酒店和寫字樓發展之用。