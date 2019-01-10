【政策分析】改建大球場、拆灣仔運動場　難解決會展場地不足問題

政府上周建議待啟德體育園在2022年啟用後，將香港大球場重建為綜合用途的公眾運動場，座位大減八成。由於政府一向有意利用灣仔運動場的土地擴建會展，外界對今次行動的解讀，是政府為拆運動場鋪路。雖然民政事務局局長劉江華日前表明暫時無計劃拆卸灣仔運動場，但幾可肯定「𠵱家冇，但將來會有」。 事實上，香港會議展覽場地確實需要增加，政府近年想方設法覓地擴建，除考慮拆卸灣仔運動場外，也有考慮拆掉3座政府大樓騰出空間，以擴建會展。所以改建大球場，無可避免地會延伸至會展的擴建問題。 然而，大型會展場地設在市中心黃金地段，本身就難覓擴展空間，在世界各地，不少城市會將會展場地設在新發展區，方便日後擴展。所以灣仔會展到底是否適合再作大規模擴建，本身已是疑問。相對而言，香港現時有一處地方，早已有成熟的會展場地，更加適合作為日後擴展的重心。

現時灣仔運動場為政府、機構和社區（GIS）用地，若要改為興建新會展場地，定必影響民生。（資料圖片）

會展場地確有缺乏 拆灣仔運動場屬顧此失彼

現時灣仔會展第一、二期連中庭，可租用面積合共9.15萬平方米。按政府說法，會議業和展覽業就業人數超過8萬人，每年帶動逾190萬名遊客，相關旅客消費往往高於一般旅客。但本港會展場地一向供不應求，在旺季（即春季和秋季）更是一位難求。根據政府2014年委託顧問進行的研究報告，直至2028年，本港在展覽旺季的會議及展覽面積，將有13.2萬平方米的短缺。

政府預計，日後沙中線會展站上蓋可進一步發展，提供約1.5萬平方米會議設施，但流於杯水車薪。曾指體育「無經濟貢獻」的前特首梁振英，於2017年1月的任內最後一份施政報告，提出最快於2019年拆卸灣仔運動場（佔地約2.7萬平方米）作綜合發展，主要為興建大型會議及展覽場地。

這建議當時引起體育界強烈反彈，尤其現時全港只有灣仔運動場和將軍澳運動場符合舉辦國際水平田徑賽事的場地要求，兩者近年使用率都高於八成，本身已經不夠用。拆走灣仔運動場擴建會展，終究只是拆東牆補西牆，顧此失彼。

政府計劃改建大球場，灣仔運動場極有可能緊接受到影響。（資料圖片）

政府擱置拆灣仔運動場 但重建大球場背後企圖極明顯

由於爭議過大，林鄭月娥上任特首後發表的首份施政報告，宣布擱置拆卸灣仔運動場，改為拆卸3座政府大樓（稅務大樓、入境事務大樓、灣仔政府大樓）以及旁邊的港灣消防局，最快2026年騰空相關土地。政府初步預計，以上用地可釋出2.3萬平方米面積，即連同會展站上蓋有3.8萬平方米。

商務及經濟發展局局長邱騰華今年1月回應立法會議員胡志偉提問時表示：「當灣仔運動場的重置問題獲得圓滿解決後，有關用地可預留作進一步的會展發展，鞏固及提升灣仔北作為亞洲會展業樞紐的地位」。

所以政府擱置拆卸灣仔運動場，相信只屬暫時性，背後的想法可說「司馬昭之心」。到香港大球場日後改建成綜合體育場地，一個灣仔區內出現兩個較具規模、可具行田徑賽事的公眾運動場，政府極可能以重置問題解決為由，重提拆卸灣仔運動場。

民政事務局局長劉江華日前表示，暫時無計劃拆卸灣仔運動場。（資料圖片）

用地難求 灣仔會展擴建遇樽頸

不過撇開拆與不拆灣仔運動場的爭議，有一個更根本問題是：到底是否適合在灣仔大規模擴建會展中心？灣仔是香港商業中心區，屬黃金地段，要騰出土地發展相當困難。基於《保護海港條例》，政府如無「凌駕性的公眾需要」，不得再在維港填海，意味會展難以再打維港填海主意。

所以政府如要擴建灣仔會展，只能向現有用地開刀。以政府目前計劃，3幢政府建築連同會展站上蓋，最多只能騰出3.8萬平方米，而且最快也要2026年才能騰空土地，發展起來時間更久。即使假設灣仔運動場拆卸，面積還是及不上需求。

這亦是不少國際大都會都要面對的問題，會議展覽場地需求不斷提升，無可避免要擴建。但因為會展場地佔地廣，設在市中心雖可和已有商業中心區形成協同效應，但因地區發展太成熟，會展場地覓地擴建相當困難。如果像香港政府般，嘗試拆走公共體育康樂設施，又容易引起社會反彈。

因此部分政府會選擇分流，把會展場地設在非市中心的新發展區，帶旺新發展區旅客人流之餘，日後如需擴建亦有相對大的彈性。例如日本東京的東京國際展示場，設於江東區有明，該處是臨海副都心地區，相對遠離市中心。

亞博館位於大嶼山，日後擴建潛力亦相對大。（亞博館網頁圖片）

亞博館發展成熟 擴建空間更大

其實香港亦有具潛力發展更有規模的會展場地，就是位於機場旁的亞洲國際博覽館。2005年落成的亞博館，提供約7萬平方米會展面積。場地早年使用率不高，但近年穩步上升。根據立法會數據，亞博館飽和日數由2013年的27日大升至2017年的70日，與會展的74日相約；在2017年，亞博館受容量所限而推掉的活動達56場，與會展數目相同。

早於亞博館第一期建成前，當局已預留5.3萬平方米土地作興建二期之用。去年施政報告亦提到，機管局已完成收購亞博館的私人權益，政府會與機管局商討亞博館第二期擴建計劃。大嶼山相對屬新發展區，可塑性比較大，遠離維港亦令填海限制相對較少。長遠而言，當灣仔可發展土地愈見不足，政府確有需要考慮將日後會議展覽場地擴建重心放在大嶼山。

當然，要在大嶼山大幅增加會展場地，前提是交通配套要相當完善。政府現時在規劃上明顯只把博覽館視為機場的「附屬設施」之一，設計上亦只能方便由機場及港珠澳大橋到港的旅客。不過本地市民要前往，可就是另一回事。

例如現時由市區往博覽館的公共交通，最快捷為機場快線，但由香港站前往博覽館車程僅28分鐘，票價高達110元；相反由香港站乘東涌線往東涌，八達通票價只是22.9元。明明東涌與博覽館在地理上只是一步之遙，車費卻相差數倍。至於巴士線，現時來往博覽館的路線一般停站甚多，往來東涌站與博覽館的快線X1亦只於特定活動時服務。要是日後博覽館擴建後，公共交通配套沒有大幅改善，想想也覺得恐怖。