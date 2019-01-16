醫療學額下學年增150個　政府申撥款緊急翻新加建三大教學設施

2019/20學年起資助大學首年醫療學士學額將增加超過150個，不過，提供醫療培訓的中大、港大及理大則面對教學及研究空間嚴重不足。 政府向立法會衛生及教育事務委員會提交文件指，已預留200億元予三所大學推行短、中、長期工程項目，翻新現有教學設施及建造新大樓。根據文件，中大擬在威爾斯親王醫院附近興建多用途教學大樓及學生宿舍、港大則計劃改建白文信樓為新教學大樓，亦要緊急翻新菲臘牙科醫院等。

中大計劃在大埔第39區興建一座教學科研綜合大樓，以應付新增醫科和護理學生的需要。（資料圖片）

政府於去年施政報告提出，因應未來醫療專業人手緊絀，會繼續增加醫療培訓學額。由2019/20學年起，教資會資助的第一年學士學位醫療學額將會增加150個，包括60個醫科、60個護理及約30個牙科和專職醫療，由每年約1,780個增至約1,930個，增幅為8.4%。

中大計劃威爾斯親王醫院附近 興建多用途教學大樓及學生宿舍

根據食物及衛生局及教育局向立法會提供的文件，首次詳列三間大學最新工程項目的計劃及進度，中大計劃在大埔第39區興建一座教學科研綜合大樓，以應付新增醫科和護理學生的需要，並將先於今個立法年度申請工程合約前期顧問研究的撥款，待完成研究後就會提交興建大樓的撥款申請。

另外，中大又擬在威爾斯親王醫院附近，興建醫學院的多用途教學大樓及可供600個宿位的附屬學生住宿設施，目前計劃仍在探索階段。

港大醫學院將有一連串的翻新工程及校舍建設計劃，當中包括擬改建白文信樓為新教學大樓，和緊急翻新菲臘牙科醫院。（資料圖片）

港大擬改建白文信樓為新教學大樓 緊急翻新菲臘牙科醫院

至於港大則計劃緊急翻新蒙民偉樓，又會重建位於沙宣道6號的餐飲施設和為醫科學生提供住宿的何善衡夫人堂，並改建為一所有兩座新大樓的臨床培訓設施中心。港大亦建議在位於沙宣道3號以東的「綠化帶」區域建造一座新的教學大樓，目前計劃仍在探索階段，並會涉及城市規劃程序。

白文信樓學生住宿設施料於2024年搬至沙宣道

此外，港大計劃改建位於沙宣道7號的白文信樓，為一座備有實驗室和相關設施的新教學大樓。而白文信樓的學生住宿設施料於2024年搬至沙宣道6號新址，待屆時搬遷後才分階段拆卸白文信樓。

港大指，由於學生人數日益增多，及各新增教學大樓在沙宣道林立，故需要修建一條安全便捷，而且能貫穿瑪麗醫院至沙宣道醫學院校區各建築樓宇的架空行人通道。另外，港府計劃預留約1億元，在菲臘牙科醫院進行緊急翻新和升級工程，亦會探索不同重置選址的方案。不過，文件提到，如不關閉已運作38年的牙科醫院，則無法原址重建。

理大何文田斜坡校園擴建工程 擬本年度提交撥款申請

至於理大則將在何文田斜坡興建一座佔地12,000平方米的新教學大樓，以配合康復治療學系和眼科視光學院現時和未來的發展，計劃在本立法年度申請撥款；亦擬拆除校園內現有建築物，以原址重建新的學術空間，但暫未有選址。

中大、港大醫學院及理大醫療相關學系一直面對嚴重的空間不足，教學設施已達到或超出其最大容量，隨著下學年錄取第一批新增學生，原有空間不足的情況將會進一步惡化。

政府已預留200億元 工程計劃對學費無影響

文件指，政府已預留200億元供三所大學開展短、中、長期的工程項目，翻新現有教學設施及建造新大樓，從而提供更多空間供教育、學習、研究告相關學生支援之用。局方指，三間大學有迫切需要獲得撥款，令工程可以盡快分階段推行。政府指，三間大學會負責有關建築物或設置的運作，工程計劃對學費沒有影響，亦並不會增加政府的經常性負擔。

局方指，已準備在短期內向工務小組委員會和財委會提交三個項目撥款建議，包括中大大埔第39區興建教學科研綜合大樓工程、理大何文田斜坡校園擴建工程及港大設施提升及醫學院校區發展。由於項目正在籌備中，故暫未有實際撥款金額。