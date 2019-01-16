全港首間小學電影院開幕　亞斯理衞理小學校長：將開放社區使用

津助學校循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學，2017年獲華人永遠墳場管理委員會撥款逾80萬元後，將其中一間課室改建成電影院。電影院除了讓該校學生使用外，更會開放予社區人士，包括與香港影藝聯盟、恩雨之聲等機構合作，籌辦電影節、播放獨立電影工作者的作品及舉行電影座談會等；更會為社區長者播放粵語長片。 電影導演賀峰坦言，香港電影種子缺地方發芽，相信該校成立社區影院，可為業界提供多一個交流平台。

左起為小六學生何嘉芸、循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學校長林德育、小六生蘇詠壕、謝暐晙及陳婕。（洪嘉徽攝）

循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學獲華人永遠墳場管理委員會撥款贊助，成為全港首間擁有實體電影院的小學，電影院於今日（16日）舉行開幕禮。

除了該校校監陳崇一醫生、華永會行政總監麥鉅然、教育界立法會議員葉建源、教育局葵青區學校發展組高級學校發展主任溫崇超，以及《青春戰記2：來得及再愛你》的監製林超榮、電影男主角劉頌鵬及女主角陳貝怡等人亦有到場出席「華永會亞小社區影院」開幕禮。

影院配備4K超高清投影機、螢幕及環迴立體聲音系統，全院有51個座位。（洪嘉徽攝）

電影院設51座位 配備4K超高清投影機

循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學校長林德育指，2016年在校推廣生命教育時已有成立電影院的想法，至2017年獲華人永遠墳場管理委員會捐款約84萬元後，正式開始計劃，將其中一個課室改成電影院。

除一周一堂電影課 將增設午間影院時段

花超過一年籌備而成的電影院，達專業電影院規格，設備與一般電影院相若，配備4K超高清投影機、螢幕及環迴立體聲音系統，全院有51個座位。林校長稱，隨著電影院啟用，該校原有一周一堂的電影課將轉到電影院上課，學校亦會設立午間影院時段，讓學生在午飯後，觀看不同主題的生命教育電影或短片，並舉辦「看電影學英文」活動：「每日20分鐘，每周播一套電影」。

循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學校長林德育。（洪嘉徽攝）

學生：禮堂看電影有回音、色差 對電影院感到興奮

該校小六生蘇詠壕說，初時不知道乒乓球室改作電影院，至2018年9月開學才知道有學校將有戲院，感到興奮，期待可在電影院內看電影：「以前在禮堂看電影，無安靜的感覺，太光、會有色差，一時太黃、一時太紫，又聽到打鐘聲」。

而其同班同學陳婕亦認同，禮堂播電影令人難以集中，「禮堂播電影會有回音」，期待學校會播放更多新上映、非卡通的溫情電影。至於同樣就讀小六的何嘉芸及謝暐晙則表示，對科幻片感興趣，因難以猜出結局，希望播放更多此類電影。

學校將與機構合作 開放影院予社區 不收租場費

除校內學生受惠外，該校亦計劃開放電影院予社區人士使用，包括與香港影藝聯盟、恩雨之聲等機構合作，籌辦電影節 、播放獨立電影工作者的作品、福音影片及舉行電影相關座談會。

校長林德育指，為推廣電影文化，若能應付日常維修等開支下，暫定不會收租場費，透露將會播放一套關注自殺問題的港產微電影 —《是咁的，我嘅職業係幫人寫遺書》。

將邀請長者到校觀看粵語長片

另外，該校計劃邀請社區長者到校觀看粵語長片，並考慮讓學生一同觀看，讓他們能交流，加深文化認識。

港產電影《青春戰記2：來得及再愛你》導演賀峰（右）。（洪嘉徽攝）

賀峰：香港電影種子缺地方發芽 盼社區影院讓業界有地方交流

開幕禮後，電影院播放了將於下月中正式上映的港產戒賭電影《青春戰記2：來得及再愛你》。原來該電影的導演賀峰的兒子，為該校畢業生，賀稱讚林校長的教學多元化，令其患專注力不足/過度活躍症(ADHD)的兒子能開心地學習及成長。

賀峰又說，本港租金高昂，電影院一般只會上映預期有一定盈利的作品，能讓獨立電影作品上映的地方不多，樂見本港將有多一間社區影院，「香港多電影種子，無地方發芽，電影院可以讓人集中觀看及思考，而林校長開放電影院，相信會為電影業界提供交流的渠道，讓大家觀看電影後面對面分享、傾談。」