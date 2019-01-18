金門總裁批香港建築技術落後　倡大規模使用新科技

科技日新月異，建築技術亦較過往先進。身兼建造業創新及科技應用中心主席的金門建築總裁何安誠認為，現時香港使用組裝合成建築法﹙MiC﹚的規模不足，｢香港正追緊落後｣，建議擴大公營樓宇MiC的規模；同時應利用建造業創新及科技基金，培訓建築資訊模型﹙BIM）簡化製造及裝配過程的設計﹙DfMA﹚人才。

何安誠建議，應擴大公營樓宇MiC的規模。﹙黃偉倫攝﹚

金門新加坡數據中心採用模組化興建

BIM技術把建築物內部複雜的結構及機電設計組件，以3D和4D形式仔細呈現出來；MiC即在廠房中預先製造獨立的「組裝合成」組件，之後再送到工地裝嵌。而所謂DfMA，即利用BIM整合工程圖則，於工場預先生產及安裝，從而簡化工地安裝程序，提高安全及效率。

何安誠表示，金門於新加坡數據中心項目，已成功大規模採用DfMA，當中七成的機電工程及八成的外部結構，均於工地外採用模組化生產建造。他認為香港的建築界暫時落後於新加坡等地，應逐步向DfMA發展為目標，惟現時尚未普及，如房屋署的公營房屋主要只有廁所以預製組件方式建造，建議政府擴大公營樓宇MiC的規模，並提供誘因予私人發展商採用MiC，以獲得生產效益。

新加坡Global Switch數據中心。（金門建築提供）

政府早前推出10億元的建造業創新及科技基金，資助建築業界使用創新的建築科技，在三個月內獲過百份申請，當中28份已獲批。不過何安誠認為，基金需加快審批過程，科技需要投資，人才需時培訓，基金應加以培訓BIM及DfMA人才。

對於發展建築科技，何安誠表示，行業有不少｢痛苦經驗｣，過去20年，每年都有20至25宗安全事故，雖然香港現時有使用MiC，但他說：｢做得唔夠好，外國有更好。｣他表示，如擴大使用規模，無論建築質素、工人安全都會提高。他又盛讚這類高端技術，｢真係用到就好正，乜嘢都偷唔到雞。｣

新加坡Global Switch數據中心工地外組件製造廠房。（金門建築提供）

屯門至赤鱲角連接路應用新技術興建

何安誠又透露，金門正負責屯門至赤鱲角連接路的工程，當中90%的工程都使用了DfMA。他表示，如使用傳統方法，工人要走到地底燒焊，既不安全，質素亦不及現時，而且更不可能趕於2020年竣工。

另外，西九文化區內的M+博物館，其總承建商新昌營造之前陷入財困，最終被解除合約，由金門接手，外界擔心受事件影響，令M+延期啟用。何安誠表示，工程本身已運用BIM，金門接手後再加以改善，現時進度理想，｢工程已經平咗頂｣。