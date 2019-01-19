北上推廣愛滋病平權港人張錦雄　深圳被行政拘留三日　禁入境5年

在中國內地開展愛滋病平權和公益活動的「彩虹中國」負責人張錦雄，1月11日在深圳被捕後，被控違反《境外非政府組織境內活動管理法》（簡稱《境外NGO法》），行政拘留三日。他於1月15日獲悉後，被告知五年內不能再入境內地。 張錦雄曾任支聯會常委、社民連創黨黨員，但近年早已淡出香港社運圈，全力在內地推廣愛滋病平權和公益活動，更參加安徽衛視節目《超級演說家》節目。他接受《香港01》訪問時指，因應境外NGO法，他早已準備在今年3月前解散「彩虹中國」，在被捕前一直能在內地繼續舉辦公益活動。他猜測被行政拘留，可能因有人拿他的社運歷史當作黑材料舉報，或與今年是六四事件30周年有關。

被捕後問話至翌日清晨

張錦雄原本計劃在1月12日從深圳北乘高鐵到福建，在福州、泉州、廈門舉辦公益活動。但在1月11日晚，他入境深圳後，留宿時突然又公安上門，將其拘捕。

他指當晚被捕後，被帶到羅湖火車站附近的派出所，被問話至翌日清晨，之後公安「宣判」，指他違反《中華人民共和國境外非政府組織境內活動管理法》（簡稱「境外NGO法」），要對他行政拘留三日。

張錦雄在1月15日獲釋，要在一份《遣送出境決定書》上簽名和打指紋。《決定書》除了指他違反《境外NGO法》，還根據《出入境管理法》，禁止他五年內入境內地。他指當時才知道自己被禁入境。

張錦雄近年已離開香港社運圈，全力在內地推廣愛滋病平權和公益。（視覺中國）

被人翻舊帳舉報 指稱支持港獨​

《決定書》由武漢市公安局簽發，張錦雄指，一直在深圳拘留，沒有到過湖北武漢，猜測是湖北的公安接獲舉報，才到深圳辦案。「去年4月開始，已經有人在微博上舉報我，把我和長毛（梁國雄）的舊照片找出來，說我是支聯會，支持長毛是支持港獨，又指我是境外NGO，非法籌款，因此舉報。」

張錦雄解釋，彩虹中國作為境外NGO，無法在內地籌款，因此有與內地的NGO合作籌款，「我在騰訊公益的平台籌款，去年籌得六萬元（人民幣），要在內地的大學搞公益演講和諮詢服務。」

張錦雄（右一）曾任支聯會常委，亦是社民連創黨黨員。圖為他在2007年10月1日的遊行。（法新社）

原計劃今年解散彩虹中國

因應《境外NGO法》，張錦雄早已計劃在去年年底或今年初，解散「彩虹中國」，「現在只是做完項目，完成財務報告，在今年2、3月就解散。」他說想不到，在解散前最終被刑拘。

張錦雄回港後，在17日晚於Facebook講述自己曾被拘留，他接受《香港01》訪問時指，並未受到虐待，但不知道電話有無被打開，資料有無外洩，「拘留期間聽到有人說是『國保辦案』。」所謂「國保」，即公安轄下的國內安全保衛局，內地不少維權人士被打壓，都有國保的參與。他指現時仍不知道被刑事拘留的實際原因，他猜測本身是基督徒、曾任支聯會和社民連成員、境外NGO的身份和六四事件30周年，都有可能。

張錦雄原計劃解散彩虹中國後，以個人身份回內地做義工，但現時他無法在內地繼續公益事業，更擔心五年後亦無法入境內地。