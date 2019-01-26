激辯電子競技應列體育項目　正方辯論隊：香港無理由反潮流而行

電子競技近年在香港發展迅速，由《香港01》及香港辯論超級聯賽合辦的「香港01中學生邀請賽」今日（26日）舉行，辯論題目為「港府應將電競列為體育項目」。 今日舉行的兩場比賽，正、反雙方分別來自英華書院和聖馬可中學，以及協恩中學和寶血會上智英文書院。辯論的過程激烈，兩場的正方都認為將電競入體育項目可正面推廣活動，有利培訓人才；反方則認為電競並非有大肌肉的訓練，故不能當作體育運動。最終比賽由聖馬可中學及協恩中學勝出，而最佳辯論員則由聖馬可中學的蘇元波及協恩中學的羅津津奪得。

第一場：英華書院（正方） VS 聖馬可中學（反方）

第一場比賽的正方英華書院代表。（吳鍾坤攝） 正方英華書院代表：電競已列杭州亞運會項目 第一場比賽，由英華書院代表正方，與反方的聖馬可中學學生對壘。英華中學成員指出，將電競納入體育項目可以由政府出資培訓人才，「政府畀單車比寶冠軍有百萬獎金，但電競冠軍係0呀！」他們舉例指出，如《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz因為未能夠代表香港而轉至台灣發展，白白浪費人才。 他們亦認為電競項目有「公平競爭、高度訓練、策略」等元素，並考驗玩家的即時反應，與傳統運動無異。加上亞洲奧林匹克理事會已在2022年杭州亞運會，將電競納入為正式比賽項目，「香港無理由反潮流而行。」

聖馬可中學的蘇元波同學當選這場最佳辯論員。（吳鍾坤攝） 反方聖馬可中學代表：全球僅六國列電競為體育項目 至於反方的聖馬可中學代表則反駁，認為電競並沒有運用大肌肉等，故不符合體育的標準。加上奧林匹克理事會過去也曾將釣魚、放風箏納入為運動，惟其後卻將它們除名，故反映並不是奧林匹克理事會的決定是一定對。而且在全球百多個國家，僅有六個國家將電競正式列入體育。 反方代表又反問：「考文憑試嘅考生，佢哋都係公平競爭、高度訓練、策略，咁答卷係咪都係體育呢？」認為按正方的論點，世界上所有活動都可以定性為體育。

第二場：協恩中學（正方） VS 寶血會上智英文書院​（反方）

第二場的比賽，正反雙方繼續就體育的定義進行辯論。正方的協恩中學代表指出，電競並非單純的打機，內裏包含體育精神，加上選手需要大量的體能訓練如跑步等，比賽期間亦運用到背闊肌等，故符合運動的定義，可納入為體育。

協恩中學羅津津當選第二場比賽的最佳辯論員。（吳鍾坤攝）

至於反方的寶血會上智英文書院代表則認為，正方的定義出錯，電競活動並沒有促進血液循環、增加心肺功能以及運用大肌肉，很多時只是訓練選手的空間感，故不應列為體育項目。

第二場比賽是全女班對決，反方為寶血會上智英文書院。（吳鍾坤攝）