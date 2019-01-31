蔡若蓮藉寫揮春談寫字：孩子寫字字形結構無錯　批改不宜過於嚴苛

近年不難發現，家長互訴子女的功課艱深，當中包括筆畫稍長稍短亦會被要求「改正」。教育局副局長蔡若蓮於網上撰文指，「如孩子寫的字在字形結構上並無錯誤，老師批改時不宜過於嚴苛」；學校與家長亦應保持良好溝通，讓家長理解課業批改的原則和要求，同心合力幫助孩子學好寫字、享受寫字的樂趣。 她指，無論寫字練習還是默書，都只是常見的識字活動，但並不是學習寫字的唯一途徑，透過多元而有效益的課業，學校更容易幫助同學掌握寫字學習。

教育局副局長蔡若蓮指，孩子寫字字形結構無錯，老師批改不宜過於嚴苛。（資料圖片）

學童學習壓力大，當中或包括老師批改功課的情況；近年在網上不難發現，家長將子女的功課在網上「分享」， 慨嘆子女寫字悄有錯誤，老師已要求要改正，甚至重新再做。

「太」字中間一點是否要貼着左面的撇上？

教育局副局長蔡若蓮今日（31日）在教育局網頁撰文，藉農曆新年學生寫揮春裝點校園，談寫字教學；她指，識字和寫字是語文學習的基石，培養孩子正確的書寫態度和習慣，有助他們建立良好的語文學習基礎；不過，如孩子寫的字在字形結構上並無錯誤，老師批改時不宜過於嚴苛，「例如掌握漢字的字形結構，如『太』字中間的一點是否要貼着左面的撇上？『王』字三個橫畫的長短闊窄是否有必然的比例？這都只是書寫習慣的不同，無關對錯。」

她指，自己特別欣賞孩子那些充滿稚氣和童趣的作品，從不會介意字體的微細筆畫形態。

例如掌握漢字的字形結構，如「太」字中間的一點是否要貼着左面的撇上？「王」字三個橫畫的長短闊窄是否有必然的比例？這都只是書寫習慣的不同，無關對錯。 蔡若蓮

改正練習適量即可 防學童對寫漢字望而生畏​

蔡認為學生若寫錯了，教師應清楚指出錯在哪裡，指導學生改正，牢記正確寫法，改正練習適量即可；而教師亦應諒解初小同學年紀尚小，小肌肉控制和執筆寫字能力有所差異，個別同學更有讀寫困難，應有合理要求；若如果機械抄寫太多，可能令年幼學童感覺是懲罰，對寫漢字望而生畏；她又指，學校與家長亦應保持良好溝通，讓家長理解課業批改的原則和要求，同心合力幫助孩子學好寫字、享受寫字的樂趣。

為方便教師參考，教育局已提供了《常用字字形表》、《香港小學學習字詞表》等資料；蔡若蓮指，雖然有關資料依據專家研究結果而定，但亦難以窮舉各種字形，學校應理解同學實際的學習情況，因應不同課業的設計目的，參考以上的原則，批改時作專業而恰當的判斷。

學生可在日常生活中蒐集常用字詞 以有效學習

她又鼓勵學童，在日常生活中蒐集常用字詞，有條理地分類，自製「詞匯存摺」、「識字百寶袋」；辨字口訣、文字的故事，亦是有效的認字識字方法；如：「橫戌、點戍、戊中空」；「日」加「月」就是「明」，「手」和「目」都是象形文字，而把手放在眼睛的上方，就變成「看」字，便是放眼遠望的意思。