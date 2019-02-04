教師被追討逾10年前署任津貼　憂損學校資源　考慮入稟法院討公道

近年屢現教育局向教師或學校追討過往署任津貼的情況，教協最近再接獲投訴，指有中學被當局追收在2005年至2008年間，向數名教師錯誤發放的署任津貼，涉及款項逾50萬元。有涉事中學教師接受訪問時表示，署任期間確實履行額外職責及工作量，因此署任津貼是「袋得安樂」，質疑教育局追討10多年前的款項是「大石砸死蟹」。 雖然相關學校已與教育局達成協議，本月起局方將會扣減相關學校的部分薪金津貼款額，每月的調整上限為2萬元，而毋須教師直接「償還」。然而，涉事教師指，其公積金仍會被回扣3.5萬元至4.1萬元，正考慮透過入稟法院、到申訴專員公署投訴等途徑討回公道。

（左起）李老師、張老師、黃老師（三者皆為化名）分別被教育局追討17萬元、17.7萬元及18萬元署任津貼。（鄺曉斌攝）

不願上鏡的張老師、黃老師、李老師（三者皆為化名）來自同一中學，前兩者於2005年至2007年署任助理教席（AM），後者於2006年至2008間署任助理教席（AM），分別被教育局追討17萬元、17.7萬元及18萬元署任津貼。

他們表示，由於校方當時有意升遷，因此依照傳統慣例先讓其署任相關職級2年；其間校方曾徵詢辦學團體及教育局人士意見，確認署任助理教席安排無問題，繼而向當局申領署任津貼。

為討回津貼曾與教育局周旋6年

詎料，2013年時學校接獲教育局通知，指當年校方誤領署任津貼，要求歸還。黃老師表示，校方初時曾要求涉事教師向當局歸還款項；雙方討論後，校方認為責任不在老師或學校身上，因而與教育局周旋長達6年，她形容：「感覺上教育局大石砸死蟹，我哋的確做多咗嘢，可以話係袋得安樂！」

莊耀洸表示，根據本港《時效條例》，款項的追溯期只限6年，因此當局繼續追討不符現行法例。（資料圖片）

2月起教育局會按月調整發放薪金津貼

張老師則表示，自2013年以來，教育局不斷與校長、校董及校監磋商，最終校監「跪低」，在1月底接受教育局建議處理；根據教育局於一月的回覆，相關「償還方案」為由今年2月起，因應已確定多付的薪金，教育局會按月分期調整發放予有關學校的薪金津貼款額，以學校計每月的調整上限為2萬元。

被問及每月扣除學校2萬元薪金津貼款額的影響，李老師表示，校長很清楚相關做法不合理，將影響校方本年的財政、活動安排。她又引述校方指，有機會需透過削減教學助理（TA）等輔助職位，甚或要由校董捐款「填數」。

張老師引述校方指，雖然涉事教師毋須「償還」津貼，惟公積金仍會被回扣3.5萬元至4.1萬元不等。他表示，稍後會考慮透過入稟法院、到申訴專員公署投訴等途徑討回公道。

張老師（右一）表示，稍後會考慮透過入稟法院、到申訴專員公署投訴等途徑討回公道。（鄺曉斌攝）

翻查過往資料，教協曾於2013年發表文章解釋署任安排，當中引述教育局的學校職級架構指，助理教席（AM）在津貼中學只屬基本職級，故在津貼中學「署任」助理教席的教師是無權申領署任津貼。

教協副會長莊耀洸：款項的追溯期只限6年

教協副會長、律師莊耀洸表示，是次個案涉及追討超過10年前的款項，惟根據本港《時效條例》，款項的追溯期只限6年，因此當局繼續追討不符現行法例。他又認為，由於學校希望與教育局維持良好關係，因此願意「出手」解決問題。

教育局回覆《香港01》查詢時表示，《時效條例》（第347 章）中的相關規定一般適用於法律訴訟，至於學校因未能準確理解相關《資助則例》的規定而誤領署任津貼，無論年期長短，有關學校必須向教育局退回多收的署任津貼。

至於涉事教師的公積金事宜，教育局指已知會學校需調整的教師公積金供款款額，在收回誤領的署任津貼款項後，局方會相應調整有關教師的公積金供款，並告知學校有關調整安排。