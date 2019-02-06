【豬年2019】94歲婆婆種港產桃花半世紀　女兒細訴母親要放棄原因

每年新春伊始，不少家庭都會擺放年花增添新年氣氛，部分人更特別到新界花田選購大桃花。今年天氣和暖，如何控制年花適時開花是重大學問，這就要靠專業花農，可是新界地區陸續被收地，加上僅有的花農步入暮年，桃花專家買少見少。 走到元朗的「世外桃園」，附近是疊得高高的貨櫃箱，沒有花田美景。鄧滿記桃花一向有不少熟客所喜愛，惟花農鄧婆婆已年屆94歲，子女擔心她體力不支，當發展商前來收地時，決定結束半世紀的務農生涯。不過鄧婆婆仍不捨得，每隔數天便與外傭重返舊地，眼看農田被夷平地才默言離開。

鄧金鳳擔心94歲媽媽鄧婆婆體力不及從前，故當發展商前來收地時，也決定結束花田，現在只能到熟人的「桃園」追憶。（余俊亮攝）

鄧婆婆曾言到100歲都會繼續種花

不少人認為本地種植的桃花品質好，每逢新春將至，會有人直接到新界花田買桃花等年花。元朗鄧滿記桃花負責人鄧婆婆已94歲，去年新春時仍每日落田打理桃花，更說「種到100歲都會繼續種花」。惟子女擔心經歷過兩次大病的她體力轉差，去年4月大型發展商前來收地時，終成功勸她退休，以便安享晚年，離開與已離世丈夫一同生活、打拼半世紀的地方。

訪問當日，剛巧鄧婆婆因小病入院檢查，每年陪伴她售賣桃花的長女鄧金鳳透露，母親多次向子女表明心意，要留在這「世外桃園」終身，種植桃花不是為賺取收入，只是她惜花、憶起跟丈夫打拼的時光，「我哋只係得二百幾棵花，每年賺得五、六萬蚊，仲要請人幫手打理，點會為錢呀？但阿媽係成日會提阿爸叫佢點做，阿爸講過要點做……」思念不常掛在嘴邊，但每一字一句的生活，已印在心上，種花可能是抒發思念。

鄧金鳳與記者重遊父母打拼的故地，現時花田只餘下招牌「鄧滿記桃花」招牌。（余俊亮攝）

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鄧婆婆去年仍於花田內工作，非常落力種植桃花。（受訪者提供）

佢80幾歲人，一聽到唔賣地，幾辛苦都好，都會做物理治療，半年就真係郁得返，只好畀佢繼續。 鄧婆婆女兒鄧金鳳

子女准繼續種花 鄧婆婆半年克服中風影響

50年前，鄧婆婆跟丈夫在元朗榮基村務農種菜，後來有村民指種植桃花可賺更多錢，加上魚塘種花有肥水之利，40多年前改為種植桃花。丈夫約20年前過身，鄧婆婆的花田之後逐年被收購，最後餘下數畝，只能種植200多棵桃花。鄧女士說：「阿媽好緊張啲花，就算年紀大，一起身望到都會安心啲。」

鄧婆婆10年前經歷了一場大病，又曾中風。由於她擔心桃花生長，又擔心因病被子女苦勸而要接受收地退休，在住院期間顯得憂心忡忡，鄧女士只好承諾讓她繼續種田，鄧婆婆即積極做物理治療，並較預期早康復。「佢80幾歲人，一聽到唔賣地，幾辛苦都好，都會做物理治療，半年就真係郁得返，只好畀佢繼續。」

原為花田的農地，一下子被夷為平地。（余俊亮攝）

去年終決定放手 離開前特別整鬆土地

去年再有發展商前來商討收地，鄧婆婆明白自己年紀大，根本無法長期勞動工作，加上子女苦苦相勸，最終願意接受賠償離開，「我哋當日好快執好嘢，怕佢愈望愈唔捨得！年紀大啦，真令人擔心，無得唔捨得。」惟鄧婆婆仍堅持先把田地抓鬆才離開，跟外傭搬到天水圍居住，「佢試過好多次自己搭的士返嚟望吓，但而家見到已經夷為平地，終於肯放手。」有多不捨，也始終有放開的一天。

在嚴重的土地問題下，幻想中的「世外桃園」，似乎與藍太的「桃園」，現實有點不同。（余俊亮攝）

毗連桃花田花農：20年後港產桃花恐絕迹

位於元朗壆圍的好合花園，毗連鄧滿記，現時仍為少數仍有種植本地桃花的花田，今年出品200多棵。花農在售賣其他年花的收入支持下，尚能維持一家人的生計。

好合花園負責人藍太表示，眼見一個接一個的行家離開，也感受要保留本地品種的壓力。好合花園的四周已被一所所平房包圍，附近的停車場亦進行大修，相信不久將來亦會變成一層層平房出售，「我哋都只係見步行步，種得一年得一年，可能20年後香港無晒本地桃花啦！」土地問題下，要在傳統文化及增建房屋下作選擇，始終有所犧牲。