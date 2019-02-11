IVE生研發手機APP　助老友記以鄉下話編錄生命誌　揚威海外奪獎

本港不少長者，年少時由內地不同地區到香港打拼，至今，日常仍會以方言、「鄉下話」作溝通；然而對新一代、土生土長的年輕人而言，要聽懂長輩的說話並不容易，遑論要了解他們年輕時的生活。 有大專生團隊成功開發手機版生命故事平台，並加入方言語音辨識功能，即使老友記並非講廣東話，亦可將其口述的舊時經歷，轉換成文字永誌留存。 創意不但獲得海外獎項，更圓了開發者的夢；開發者之一的魏嘉彤，直言家人年紀漸長，因不希望他們留下遺憾而設計程式，再談設計意念時更不禁一時感觸；而另一位成員則指，邀請嫲嫲試玩後，得知其更多往事，不諱言兩嫲孫感情增進不少。

IVE畢業生及學生成功創製手機版生命故事平台，左起：魏嘉彤、馮景禧、指導講師郭譽豪、羅焯霖及指導講師陳進耀。(陳淑霞攝)

為長者回顧人生絕非新鮮事，但手機APP「Eldventure」卻是非一般的生命故事，更揚威海外，奪得「史丹福銀髮設計競賽亞洲區大賽」「觀眾人氣獎」、「中國互聯網+大學生創新創業大賽」銅奬，以及「青年科技專才展覽及比賽 」專上教育組亞軍等。

只要下載手機程式，加入方言語音辨識功能，長者便可透過程式記錄一生的故事，即使老友記並非講廣東話，亦可將其口述的舊時經歷，轉換成文字永誌留存。

學生：家人漸老 不希望留下遺憾

而程式的誕生亦與長者有關，來自香港專業教育學院（IVE）人工智能及手機軟件開發高級文憑畢業生的魏嘉彤（Miki）指，眼見家人漸老，不希望留下遺憾，遂忽發奇想，以生命故事平台作為功課主題；並與同科同學何宗毅、修讀綜合社會及健康服務高級文憑的羅焯霖（Cherry）及馮景禧（Eddie）組隊跨學科合作。

Cherry即席示範以手機App協助鄭女士（左）建立生命故事章節。(受訪者提供)

程式涵蓋8種方言

Miki主力負責手機App開發，另外兩位組員則協助統籌及收集用家意見，語音聽寫功能最初只涵蓋廣東話及普通話，其後再進一步擴大範圍，加入8種方言，包括杭州話、雲南話、閩南話等。平台亦可將收錄的故事獨立成篇，列表發布，由於已有預設排版，亦可即時印製實體版的生命故事書，方便收藏。

透過程式得知祖父母愛情史 增進兩代感情

Eddie則指，他們曾於去年9月期間，邀請社區中心約20名長者試玩，當中有6位講上海話，發現效果良好，老友記們亦玩得不亦樂乎，他又笑指，自己嫲嫲今年75歲，亦有邀請她成為「白老鼠」，雖然兩嫲孫感情不俗，但祖母向來少談往事，試玩後卻揭開其神秘面紗：「知道咗佢同爺爺嘅愛情史，又知道多咗佢以前做水上人嘅生活」。

口述歷史重組煙沒了的記憶，Miki坦言亦有意外收穫，她於訪談中收集了不少式微的傳統手藝故事，有家傳秘製雲吞、手工梳化廠等，聽得津津有味，有志創業的Miki，更遇上從事傳呼機生意的老翁，對方將其白手興家發跡史娓娓道來，更向她傳授了不少生意經，「由點樣打併到成功，再到後期賣埋比大電訊公司，都講晒畀我聽。」

「Eldventure」現時尚在開發中，Cherry指，期望未來可收集更多長者故事，並整合成適合中、小學生的教材，亦有意籌募資金創設社企，讓更多年輕人得以認識老一輩智慧和經驗。