曾判囚雙學三子、頒令禁止佔領　報道：潘兆初將任高院首席法官

《星島日報》今日（15日）報道，上訴庭法官潘兆初將接替張舉能，出任高等法院首席法官。報道指出，潘正等候政府品格審查程序，預料司法機構最快於下月公布。 潘兆初任內曾處理多宗爭議案件，包括將雙學三子黃之鋒、羅冠聰及周永康由原本的社會服務令及緩刑，改判3人即時入獄6至8個月等。

潘兆初任內曾處理多宗爭議案件，包括將雙學三子黃之鋒、羅冠聰及周永康由原本的社會服務令及緩刑，改判3人即時入獄6至8個月等。（資料圖片）

《星島日報》引述消息，稱新一任高等法院首席法官將由潘兆初接任。他現年57歲，1993年起由私人執業大律師加入司法機構，2015年委任成為上訴庭法官。他更曾於2012年的特首選舉擔任選舉主任，最終由他宣佈前特首梁振英成功當選。

潘兆初任內曾處理多宗爭議案件，包括律政司上訴雙學三子，潘兆初將原本的社會服務令及緩刑，改判3人即時入獄6至8個月等，惟終審法院最後裁定三子上訴得直。同時，在佔領期間，他亦曾頒發禁制令，禁止佔領者佔據旺角及中信大廈等道路。此外，就懲教署規定男囚犯必須剪髮提司法覆核，前立法會議員梁國雄提出司法覆核一案，亦是由他處理。

高等法院首席法官早前由張舉能擔任，惟他於去年已獲委任為終審法院常任法官，故首席法官一職一直由上訴庭副庭長楊振權署任。報道指出，高院首席法官一職本來屬意由上訴庭副庭長林文瀚接任，惟他似乎興趣不大，法律界曾一度傳出，由上訴庭法官朱芬齡接替。